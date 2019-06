French News: Pavel Kolobkov a visité plusieurs installations sportives à Khanty-Mansiysk

Le prochain centre sportif, visité par le ministre, était le centre de sports d’hiver A.V. Filipenko. L’excursion à Pavel Kolobkov a été menée par Dmitry Yaroshenko, double champion du monde de biathlon. Il a parlé du stade, des caractéristiques de la piste et des installations de stockage de neige. Le centre a reçu une catégorie internationale «A» selon le classement de l’Union internationale de biathlon et peut organiser des compétitions du plus haut niveau.

Ensuite, Pavel Kolobkov a examiné le palais des sports sur glace. À côté de la patinoire, il y a une piscine de 25 mètres et un parc aquatique. Au cours de la visite du ministre à la nage synchronisée, des compétitions de nage synchronisée ont eu lieu chez les filles de moins de 13 ans au-dessus de l’arc-en-ciel. Le chef du ministère des Sports de la Russie a beaucoup apprécié les performances des jeunes athlètes: «Merci! J’ai vraiment aimé ça. Il est important que vous ayez la possibilité de vous entraîner, d’améliorer vos compétences, de réjouir les parents et les entraîneurs de leurs victoires. Nous vous attendons dans l’équipe nationale russe!