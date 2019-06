French News: Un bon lait a besoin de vaches en bonne santé

Source: CDU-CSU

01/06/2019

Trois questions, trois réponses à la journée du lait du 1er juin avec Albert Stegemann

Buvez-vous du lait frais?

Oui, le lait fait partie de ma vie quotidienne. Il fait également partie intégrante d’un régime alimentaire équilibré pour de nombreux consommateurs. Notamment parce que c’est une source de calcium de haute qualité. Les Allemands consomment 90 kg de produits laitiers frais par an et par habitant. Incidemment, mon lait préféré est le babeurre.

Est-ce que les nombreuses vaches nuisent au climat?

Nous devons être clairs: la nourriture ne peut pas être produite sans émissions. Mais les émissions peuvent être par exemple Réduire en améliorant l’alimentation. Mais les vaches contribuent également à la biodiversité et à notre paysage cultivé dans les pâturages. Par exemple, l’homme ne peut pas utiliser de prairies pour son alimentation; les vaches sont faites d’herbe mais de lait de haute qualité.

Mais en fait, si vous voulez manger et boire de manière écologique, vous devez accorder une attention particulière aux produits régionaux et de saison. Les clients peuvent faire attention aux produits laitiers avec la “fenêtre régionale”. C’est une étiquette qui crée une transparence sur l’origine des aliments. De plus, nous pouvons tous faire beaucoup pour le climat en achetant plus judicieusement et en jetant ainsi moins de nourriture. Près de 13 millions de tonnes de vivres en Allemagne chaque année. Je peux aussi manger un yaourt ou un beurre après la date de péremption. Juste sentir ou essayer.

Le lait bon marché signifie-t-il que les vaches sont conservées plus mal?

Non, car des vaches en bonne santé sont la recette du succès de chaque ferme. La technologie moderne peut simultanément améliorer le bien-être des animaux. Par exemple, je pense aux stands modernes, aux robots de traite qui traient la vache selon les besoins, ou aux capteurs numériques permettant de surveiller la santé de chaque vache. Nous, le groupe parlementaire CDU / CSU, souhaitons que les producteurs laitiers soient en mesure de travailler avec des prix prévisibles, afin de pouvoir investir dans des technologies modernes qui bénéficient au bien-être des animaux. Les producteurs laitiers doivent pouvoir vivre de leur dur travail quotidien. Dans ce contexte, il est important que les organisations de producteurs fortes négocient ensemble et s’unissent à propos des prix et des volumes.

