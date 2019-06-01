V Всемирные игры юных соотечественников стартовали в Ханты-Мансийске

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей в Ханты-Мансийске состоялась торжественная церемония открытия V Всемирных игр юных соотечественников. В международных соревнованиях принимают участие более 600 детей из 60 стран.

В протокольной части мероприятия с приветственными словами к участникам соревнований и гостям церемонии обратились Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова и президент Всероссийской федерации школьного спорта Ирина Роднина.

«Мне очень приятно, что Игры набирают популярность, – отметил Павел Колобков. – Пять лет назад, когда мы впервые проводили Игры, были представители чуть более 25 стран».

«Традиционно мы проводим игры в наиболее спортивных регионах и городах Российской Федерации, где до этого проводились крупные международные и всероссийские соревнования, – подчеркнул глава Минспорта России. – Сегодня вы приехали в Ханты-Мансийск, в Югру. Здесь мы традиционно проводим самые крупные шахматные соревнования, совсем недавно проводили Сурдлимпийские зимние игры, и в следующем году будем принимать лучших шахматистов мира на шахматной Олимпиаде».

«Вы сможете поучаствовать в соревнованиях на самых крупных, красивых спортивных площадках, где проводятся профессиональные соревнования. Но, конечно, Игры соотечественников — это не только спортивные соревнования, но и возможность пообщаться, найти друзей, у вас будет много интересных конкурсов, вы сможете познакомиться с культурой этого прекрасного региона и полюбить его так же, как его любим мы», – сказал Павел Колобков.

«Мы очень рады, что для праздника спорта, дружбы и детства выбрали наш регион, – сообщила Наталья Комарова. – Родилась идея собрать дневник Всемирных игр соотечественников. Поэтому сейчас мы принимаем решение создать дневник вашей жизни здесь, в Югре. Спасибо за открытие новых горизонтов и новых возможностей для мира без границ. Вы – дома!».

«Пять лет назад мы волновались, может быть, у нас что-то не получалось, но мы были так рады дать старт первым Играм, – заметила Ирина Роднина. – Сегодня у нас уже маленький юбилей – пятые Игры. Это значит, что дело, которым мы занимаемся, живёт. Это значит, что это нужно не только нам, но и вам. И, как мы говорим на всех играх, ребята, вы дома. Поэтому соревнуйтесь, общайтесь, получайте удовольствие и заполняйте свои сердца нашей любовью».

Ханты-Мансийск впервые принимает Международные спортивные соревнования среди детей соотечественников, проживающих за рубежом. Ранее Игры дважды проводились в Олимпийском Сочи и дважды в столице Республики Татарстан – Казани.

Участники Игр будут соревноваться в баскетболе, мини-футболе, волейболе, шахматах, настольном теннисе, художественной гимнастике и плавании. Кроме того, организаторы подготовили для них обширную культурно-образовательную программу.

Организаторами соревнований традиционно выступают Минспорт России, Россотрудничество и Всероссийская федерация школьного спорта при поддержке Правительства ХМАО.

V Всемирные игры юных соотечественников продлятся до 6 июня.

С использованием информации и фото: games2019.ugrasport.com

Пресс-служба Минспорта России

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