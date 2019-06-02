Айрин Пепперберг «‎Умственные способности попугаев жако»

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Профессор Гарвардского университета и Университета Брендайса (США) Айрин Пепперберг знаменита своими пионерскими исследованиями интеллекта птиц и их способностей к усвоению языка. Всемирную славу ей принесла многолетняя работа c серым жако по имени Алекс, который после публикации книги «Алекс и я» стал едва ли не самым знаменитым попугаем на планете.

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Вдохновившись исследованиями приматологов, показавших, что языковые возможности человекообразных обезьян сопоставимы с уровнем двухлетнего ребенка, Айрин Пепперберг решила проверить уровень аналогичных способностей у птиц. Ученый поставила задачу: выяснить, могут ли птицы усваивать связи между предметами и обозначающими их символами. Несколько десятилетий экспериментов показали, что некоторые виды птиц, помимо усвоения названий объектов, могут делать логические обобщения и формировать категории на основе опыта, успешно оперируют понятием числа, создают новые символы на основе имеющегося словаря, используют синтаксис и юмор, а также способны к глубокой эмпатии.

На открытой лекции профессор Пепперберг расскажет о своей текущей работе, которая посвящена изучению способностей серых попугаев делать вербальные суждения о вероятности тех или иных событий, а также особенностей их оперативной памяти. По заключению ученого, такие способности у попугаев развиты на уровне семи-восьмилетнего ребенка — а значит, по этим показателям они обходят даже человекообразных обезьян.

Мероприятие пройдет в рамках международной научной конференции «Когнитивная нейробиология речи».

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