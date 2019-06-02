Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#Байконур#космодромы02.06.2019 09:25

Байконуру — 64

2 июня 2019 года отмечается 64-я годовщина со дня образования Байконура. В этот день в 1955 году директивой Генерального штаба Министерства обороны СССР была утверждена организационно-штатная структура 5-го научно-исследовательского испытательного полигона (5-й НИИП) и создана войсковая часть 11284 — штаб полигона.

Полигон и посёлок получили неофициальное название — «Заря». В 1955 году совместным решением Министерства связи и Министерства обороны СССР был установлен условный почтовый адрес для войсковых частей полигона — «Москва-400». 5-й НИИП получил открытое название «Космодром Байконур» после первого полета в космос Юрия Гагарина в 1961 году.

Байконур — первая космическая гавань нашей страны, положившая начало истории отечественной космонавтики и открывший перед миром путь к научно-техническому прогрессу. С космодрома Байконур осуществляется существенная часть пусков ракет-носителей с космическими аппаратами научного и социально-экономического назначения, межпланетными миссиями, а также с транспортными кораблями по программе Международной космической станции.

Дмитрий Рогозин, Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос»: «С днём города, Байконурцы! Те, кто служил, кто укрощал огонь, кто служит сейчас и для кого Байконур — важная работа по обеспечению ракетных пусков. Мы все — граждане одного великого города — Байконура!».

Госкорпорация «Роскосмос» и предприятия ракетно-космической отрасли присоединяются к поздравлению Дмитрия Рогозина и поздравляют ветеранов и сотрудников космодрома, а также всех жителей города Байконур с праздником!

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