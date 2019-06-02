Source: Saint Petersburg State University in Russian

Круглый стол

3–4 июня 2019

Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 58–60, ауд. 152

В рамках семинара «Политика и культура» состоится круглый стол «По ту сторону постправды: современные медиаландшафты».

Последние годы были отмечены беспрецедентным ростом количества «фейковой информации» в мире массмедиа. Фейковые новости и факты, «постправда» и «постполитика» стали оказывать масштабное влияние на социальную и общественную жизнь, попав в фокус внимания академического сообщества. В то же время появление фейковых новостей породило иллюзию, что «истинные» факты, правда и политика существовали до подъема популизма и авторитарных режимов на Востоке и Западе как постоянные величины. Эта иллюзия породила дискурс о наступлении эры «информационной небезопасности», которая якобы ознаменовала собой конец эпохи информационной прозрачности. В рамках круглого стола предметом обсуждения станет вопрос о том, насколько упрощенным может быть этот дискурс, и как он служит отвлечению внимания от других, зачастую гораздо более важных изменений, происходящих в рамках информационной среды в мировом и локальном масштабах.

Программа

3 июня

9:00–9:30 Регистрация

9:30–10:00 Вступительное слово: Фридрих Каин (Германия), Дарья Петушкова (Москва), Ян Сурман (НИУ ВШЭ, Москва)

10:00–11:15 Бернард Клеберг (Университет Эрфурта, Германия) «Эра правды: эпистемологии дезинтеграции»

11:15–11:30 Кофе-брейк

11:30–13:00 Сессия 1

Диего Хан (Загребский университет, Хорватия) «Уклон в постправду: историческая перспектива»

Андреас Лангеноль (Гисенский университет, Германия) «Постправда или постнормативность? Замечания о недавних случаях критики политической коммуникации»

13:00–14:00 Перерыв на обед

14:30–16:00 Сессия 2

Филипп Коль (Мюнхенский университет, Германия) «Стабилизация изображения: камера и постполитическое (Лозница, Навальный)»

Армен Арамян (Москва) «Антропология рекламы и производство неправды»

16:00–16:30 Кофе-брейк

16:30–18:45 Сессия 3

Григорий Юдин (НИУ ВШЭ; Московская высшая школа социальных и экономических наук) «Против тирании правды в политике»

Александр Бикбов (Высшая школа социальных наук, Франция) «Рационализация политических аномалий у “желтых жилетов” и участников Болотной»

4 июня

10:00–12:15 Сессия 4 «Правда и социальные медиа»

Ольга Савинская (НИУ ВШЭ, Москва) «Цензура и самоцензура в социальных сетях: в поисках рациональной логики в онлайн-сторителлинге»

Полина Бояршинова, Александр Жигайлов, Филипп Смирнов, Ольга Соловьева (НИУ ВШЭ, Москва) «Неполитическая реализация постправды»

Константин Габов (Московский институт социально-культурных программ) «Эксперты Youtube: какие типы знания производятся в эпоху (пост)социальных медиа?»

12:15–13:15 Перерыв на обед

13:15–14:45 Сессия 5 «Постправда и Украина»

Жанна Милогородска (Университет имени Карла Маркса, Германия) «Изображения разделенной Украины на картах»

Софи Шмеинг (Университет в Гисене, Германия) «Перформативные аспекты народного суверенитета в текущем русско-украинском конфликте»

14:45–15:00 Кофе-брейк

15:00–16:30 Сессия 6 «Советский Союз не развалился»

Дарья Хохлова (Центр современного искусства «Винзавод», Москва), Никита Хохлов (НИУ ВШЭ, Москва) «Советский Союз не развалился: постправда в российской популярной музыке (с 2010 года по наши дни)»

Илья Яблоков (Университет Лидс, Англия) «Что на самом деле случилось в 1991-м? Крах СССР и теория заговоров на постсоветском пространстве»

16:30–17:00 Кофе-брейк

17:00–18:30 Стеф Ауперс (Левенский католический университет, Бельгия) «Теории заговоров»

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