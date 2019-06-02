Происхождение языка: взгляд с позиции дарвинизма

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Профессор Оклендского университета (Новая Зеландия) Майкл Корбаллис — специалист в области когнитивных нейронаук, визуального восприятия и памяти, эволюции языка.

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Рассматривая связь человеческого языка с особенностями мышления, ученый выдвинул гипотезу, которая противоречит считавшемуся долгое время классическим положению Ноама Хомского о том, что язык — врожденная способность человека, присущая ему независимо от конкретного социального опыта. Согласно этой гипотезе, связь между языком и мышлением обратная: особенности мышления — а именно способность к построению рекурсивных конструкций (по типу «Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я») — лежит в основе нашей языковой функции. Кроме того, по мнению Майкла Корбаллиса, привычная нам звуковая речь на самом деле является «потомком» речи жестовой, которая эволюционно предшествовала звукам.

Открытая лекция будет посвящена рассмотрению эволюционных основ речи: профессор расскажет, как движения конечностей, постепенно трансформируясь, перешли в мимические и артикуляционные движения, которые, в свою очередь, уступили вокализации ведущую роль в символической коммуникации.

Мероприятие пройдет в рамках международной научной конференции «Когнитивная нейробиология речи».

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