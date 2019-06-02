Source: Saint Petersburg State University in Russian

Открытая лекция

5 июня 2019

Время: 10:00–12:00

Санкт-Петербург, 22-я линия, д. 7, Актовый зал

В СПбГУ состоится открытая лекция Лучано Фадига «Сенсомоторные компоненты речи: что об этом говорит нейронаука».

Профессор Университета Феррары (Италия) Лучано Фадига — нейрофизиолог, специалист по картированию мозга человека и обезьян. В своей работе он использует такие методы, как регистрация электрической активности отдельных нейронов и транскраниальная магнитная стимуляция.

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Будучи членом знаменитой пармской группы, ученый вместе с коллегами обнаружил в премоторных областях коры головного мозга обезьян так называемые зеркальные нейроны. Впоследствии они были найдены и у человека, а теперь обсуждаются как возможные «кандидаты» на роль мозговых механизмов эмпатии и коммуникации, в том числе речевой.

Дальнейшие исследования Лучано Фадиги позволили получить революционные для нейро- и психолингвистики экспериментальные данные о роли двигательной активности в восприятии и понимании речи. Например, профессор впервые показал, что в процессе восприятия речи на слух задействуются не только отделы мозга, связанные непосредственно с обработкой звуков, но и, казалось бы, не связанные напрямую с этим процессом зоны, отвечающие за движения языка. Позднее было установлено, что моторная активация является неотъемлемой частью процесса восприятия, хотя ранее было принято считать, что восприятие и порождение речи — независимые функции. Открытая лекция будет посвящена обсуждению механизмов взаимодействия речевой и двигательной систем мозга.

Мероприятие пройдет в рамках международной научной конференции «Когнитивная нейробиология речи».

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