Source: Saint Petersburg State University in Russian

Семинар

10 июня 2019

Время: 14:00–18:00

Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 6, ауд. 315

В СПбГУ пройдет научно-практический семинар «Современные здоровьесберегающие технологии: перспективы использования компьютеризированных программ и гаджетов для сохранения здоровья и психологического благополучия».

Семинар проводится в рамках совместного международного проекта СПбГУ и Шведского центра суицидологических исследований и превенции нарушений психического здоровья (NASP) при Каролинском институте — ведущего участника проекта Евросоюза «Nevermind».

В рамках семинара международная команда представит результаты разработки инновационной технологии самоменджмента психического здоровья. В современном мире благодаря прогрессу медицины растет число пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Проект «Nevermind» посвящен созданию индивидуальной системы контроля депрессии и поддержания позитивного образа жизни, основанной на применении смарт-сенсоров, гаджетов, персонализации и обработки больших массивов данных.

В числе докладчиков — представители Университета Пизы (Италия), Политехнического Университета Мадрида, Университета Турина (Италия), Каролинского Института (Швеция).

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