Source: Saint Petersburg State University in Russian
Встреча
4 июня 2019
Время: 9:30–17:45
Санкт-Петербург, Волховский пер., д. З, ауд. 305, 309, 311
В СПбГУ пройдет стратегическая сессия по формированию межрегионального инновационного научно-технологического центра «Цифровизация и современная автоматизация производств инновационных материалов и наукоемких конструкционных изделий на базе высокоэффективных технологий».
Программа
9:30–10:00 Регистрация участников
10:00–12:10 Начало сессии, установочные доклады, организационные вопросы
12:10–12:25 Кофе-брейк
12:25–14:30 Работа по группам
14:30–15:15 Обед
15:15–16:15 Работа по группам
16:15–16:20 Кофе-брейк
16:20–17:45 Доклады представителей групп, подведение итогов сессии