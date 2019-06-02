Source: Saint Petersburg State University in Russian

Встреча

4 июня 2019

Время: 9:30–17:45

Санкт-Петербург, Волховский пер., д. З, ауд. 305, 309, 311

В СПбГУ пройдет стратегическая сессия по формированию межрегионального инновационного научно-технологического центра «Цифровизация и современная автоматизация производств инновационных материалов и наукоемких конструкционных изделий на базе высокоэффективных технологий».

Программа

9:30–10:00 Регистрация участников

10:00–12:10 Начало сессии, установочные доклады, организационные вопросы

12:10–12:25 Кофе-брейк

12:25–14:30 Работа по группам

14:30–15:15 Обед

15:15–16:15 Работа по группам

16:15–16:20 Кофе-брейк

16:20–17:45 Доклады представителей групп, подведение итогов сессии

MIL OSI