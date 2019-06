French News: Baïkonour – 64

Source: Espace fédéral russe

# Roskosmos # le principal # Baikonur # cosmodromes02.06.2019 09:25 Baikonur – 642 juin 2019 marque le 64e anniversaire de la fondation de Baikonur. Ce jour-là, en 1955, la directive de l’état-major du ministère de la Défense de l’URSS a approuvé la structure organisationnelle du 5ème site de test de recherche (5ème NIIP) et a créé l’unité militaire 11284 – le quartier général du site de test, qui a reçu le nom non officiel – “Zarya”. “. En 1955, par décision conjointe du ministère des Communications et du ministère de la Défense de l’URSS, une adresse postale conditionnelle fut établie pour les unités militaires du site d’essai Moscou-400. Le 5e institut de recherche scientifique a reçu le nom ouvert de «cosmos de Baikonour» après le premier vol spatial de Youri Gagarine en 1961. Baïkonour est le premier refuge spatial de notre pays, qui a marqué le début de l’histoire de la cosmonautique russe et ouvert la voie au progrès scientifique et technique dans le monde. Le cosmodrome de Baïkonour réalise une grande partie des lancements de lanceurs avec des engins spatiaux à des fins scientifiques et socio-économiques, des missions interplanétaires, ainsi que des véhicules de transport dans le cadre du programme de la Station spatiale internationale. ! Ceux qui ont servi, qui ont maîtrisé le feu, qui servent maintenant et pour qui Baïkonour est un travail important pour assurer le lancement de missiles. Nous sommes tous citoyens d’une grande ville – Baïkonour! ». La société d’État Roscosmos et les entreprises du secteur des fusées et de l’espace se félicitent de Dmitry Rogozin et félicitent les anciens combattants et les employés du cosmodrome, ainsi que tous les habitants de la ville de Baïkonour pour ces vacances!

[contenu intégré]

MIL OSI