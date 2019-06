French News: BMW Motorsport News – Numéro 18/2019.

Source: BMW GroupOb au DTM, au championnat FIA World Endurance, au championnat IMSA WeatherTech SportsCar, au championnat ABB FIA Formula E ou dans d’innombrables autres séries de courses: semaine après semaine, les équipes et les pilotes BMW se disputent des points, des victoires et des titres. En dehors du circuit, les membres de la grande famille BMW Motorsport font les gros titres dans le monde entier. Avec “BMW Motorsport News”, nous résumons les événements de manière compacte et informative. Donc, vous restez toujours à jour.

FIA WEC: Répétition générale pour la BMW M8 GTE au Mans. Le BMW Team MTEK a terminé les pré-tests officiels des 24 Heures du Mans (FRA) dimanche sur le “Circuit de la Sarthe”. Les deux voitures BMW M8 GTE ont été sur la piste pendant presque les huit heures, interrompues seulement par de courtes pauses pour améliorer les réglages. En fin de journée, l’équipe avait parcouru plus de 2 200 kilomètres et s’était préparée pour la course, qui se déroulera dans deux semaines. “C’était génial de revenir au Mans. Nous sommes aussi bien préparés que possible “, a déclaré Philipp Eng (AUT), qui fait partie de la BMW M8 GTE n ° 81. “Mes coéquipiers Nicky Catsburg, Martin Tomczyk et moi sommes satisfaits de l’équilibre de la voiture après les essais d’aujourd’hui. En ce qui concerne la configuration, nous sommes en bonne position. Nous allons maintenant relever le grand défi dans deux semaines. “

Il y a six semaines, l’équipe avait également effectué un essai privé de 30 heures à Magny-Cours (FRA) sans aucun problème technique, ce qui laisse espérer une bonne fiabilité de la BMW M8 GTE. António Félix da Costa (POR), qui partage le cockpit de la BMW M8 GTE n ° 82 avec Augusto Farfus (BRA) et Jesse Krohn (FIN), a commenté: “L’année dernière, nous venons de vivre l’expérience de notre premier départ au Mans d’une course WEC. C’était un inconvénient. Cette fois, nos exigences sont complètement différentes. Nous, les pilotes et toute l’équipe, avons vraiment hâte de voir ce que nous pouvons faire cette année. “

DTM: Marco Wittmann rencontre ses fans à Nuremberg. Environ un mois avant son match à domicile contre la DTM au Norisring (GER), Marco Wittmann (GER) a eu l’occasion de se rapprocher des fans à Nuremberg (GER). Tout d’abord, il a rencontré samedi de nombreux représentants des médias dans le cadre de la conférence préparatoire à la presse officielle et a répondu aux questions. Ensuite, nous sommes allés à la séance de dédicaces sur le marché principal de Nuremberg. Un tournoi de volleyball de plage parallèle au “Techniker Beach Tour” a eu lieu ce week-end. Wittmann et son collègue pilote du DTM, Nico Müller (SUI, Audi), ont saisi l’occasion et ont joué contre les internationaux allemands Sandra Ittlinger et Maja Rosko. “Ce fut un grand événement ici dans mon pays natal”, a déclaré Wittmann. “La séance de dédicaces était fantastique pour les fans, et j’ai été ravi de les rencontrer dans une telle ambiance avant ma course à domicile DTM au Norisring. J’ai également eu beaucoup de plaisir sur le terrain de volleyball de plage pendant l’événement. Après cette apparition, l’anticipation de mon match à domicile, auquel participeront de nombreux amis, ma famille et mon fan club, sera encore plus grande. “Outre Wittmann et Müller, le BMW Motorsport Junior Beitske Visser (NED) faisait partie de la manifestation. Elle participera au Norisring dans la série W.

GT4 European Series: Triple victoire pour la BMW M4 GT4: le BMW Customer Racing Team de MDM Motorsport est le grand vainqueur du week-end de course des GT4 European Series au Castellet (FRA). Simon Knap (NED) et Alec Udell (USA) lors de la première course du “Circuit Paul Ricard” samedi ont mené à une triple victoire de BMW. Après 26 tours, le duo triompha dans sa BMW M4 GT4 devant Ricardo van der Ende (NED) et Euan McKay (GBR) du Team Ekris Motorsport et ses coéquipiers de MDM Motorsport, Mark van der Aa et Koen Bogaerts (tous deux NED). Lors de la deuxième course dimanche, Knap et Udell ont poursuivi leur série de victoires, remportant à nouveau la BMW M4 GT4 n ° 25. Massimiliano Tresoldi (ITA) et Paolo Meloni (SMR) dans la BMW M4 GT4 du W & D Racing Team ont obtenu la première place dans la catégorie Pro-Am dimanche.

GT4 Scandinavia: victoire pour la BMW M4 GT4 à Anderstorp Un membre du BMW Customer Racing Team a également eu des raisons de se réjouir dans la GT4 Scandinavia: Oliver Söderström et Robert Serwanski (tous deux SWE) ont marqué pour la Förenade Bil / Lestrup Racing Team dans leur BMW M4 La GT4 remporte la course du dimanche à Anderstorp (SWE). Le duo est parti de la pole position et a terminé premier avec une avance d’environ six secondes. Lors de la première course samedi, Söderström et Serwanski ont terminé sixième.

