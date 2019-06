French News: Composantes sensori-motrices de la parole: que disent les neurosciences?

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

Conférence ouverte

5 juin 2019 Heure: 10h00-12h00 Saint-Pétersbourg, 22e ligne, 7e salle de l’Assemblée

Luciano Fadig, conférencier invité à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, aura pour thème «Les composantes sensoromotrices de la parole: de quoi parler des neurosciences?».

Professeur à l’Université de Ferrare (Italie) Luciano Fadiga est un neurophysiologiste, spécialiste de la cartographie du cerveau des humains et des singes. Dans son travail, il utilise des méthodes telles que l’enregistrement de l’activité électrique de neurones individuels et la stimulation magnétique transcrânienne.Enregistrement En tant que membre du célèbre groupe de Parme, le scientifique et ses collègues ont découvert des neurones miroirs dans le cortex prémoteur des singes. Par la suite, ils ont également été retrouvés chez l’homme et sont maintenant discutés en tant que “candidats” possibles au rôle des mécanismes cérébraux d’empathie et de communication, y compris la parole. compréhension de la parole. Par exemple, un professeur a montré pour la première fois que dans le processus d’écoute de la parole, non seulement les sections du cerveau directement liées au traitement du son, mais également les zones responsables des mouvements du langage ne sont pas directement liées à ce processus. Plus tard, il a été constaté que l’activation motrice faisait partie intégrante du processus de perception, bien qu’il ait été supposé auparavant que la perception de la parole et la génération de la parole étaient des fonctions indépendantes. La conférence ouverte sera consacrée à une discussion sur les mécanismes d’interaction de la parole et des systèmes moteurs du cerveau, dans le cadre de la conférence scientifique internationale “Neuroscience cognitive de la parole”.

