French News: De l’autre côté de la post-vérité

Table ronde

3-4 juin 2019 Saint-Pétersbourg, ul. Galernaya, 58–60 ans, aud. 152

Dans le cadre du séminaire «Politique et culture», une table ronde se tiendra «De l’autre côté de la post-vérité: les paysages médiatiques modernes».

Les dernières années ont été marquées par une augmentation sans précédent du nombre de “fausses informations” dans le monde des médias. Les fausses nouvelles et les faits factuels, «post-vérité» et «post-politique» ont commencé à avoir un impact à grande échelle sur la vie sociale et publique, devenant ainsi le centre d’attention de la communauté universitaire. Dans le même temps, l’apparition de fausses informations donnait l’illusion que de «vrais» faits, de vérité et de politique existaient avant la montée du populisme et des régimes autoritaires à l’est et à l’occident comme valeurs constantes. Cette illusion a suscité un discours sur l’avènement d’une ère de «sécurité informatique» qui aurait soi-disant marqué la fin d’une ère de transparence de l’information. Lors de la table ronde, le sujet de la discussion sera de savoir comment simplifier ce discours et comment il permet de détourner l’attention d’autres changements, souvent beaucoup plus importants, intervenant dans l’environnement de l’information à l’échelle mondiale et locale. : 30 inscriptions9h30 – 10h00 Remarques liminaires: Friedrich Cain (Allemagne), Daria Petushkova (Moscou), Jan Surman (HSE, Moscou) 10h00 – 11h15 Bernard Kleberg (Université d’Erfurt, Allemagne) «L’ère de la vérité : épistémologies de la désintégration »11h15–11h30 Pause café 11h30–13h00 Ia 1Diego Khan (Université de Zagreb, Croatie) “Bias dans postpravdu: une perspective historique” Andreas Langenol (Université de Giessen, Allemagne) « Postpravda ou postnormativnost? Remarques sur les récentes critiques de la communication politique

13h00–14h00 Pause déjeuner 14h30–16h00 Séance 2Phillip Kohl (Université de Munich, Allemagne) «Stabilisation de l’image: l’appareil photo et l’après politique (Loznitsa, Navalny)» Armen Aramyan (Moscou) «Anthropologie de la publicité et production du mensonge

16h00–16h30 Pause café 16h30–18h45 Session 3Grigory Yudin (HSE; École des sciences sociales et économiques de Moscou) «Contre la tyrannie de la vérité en politique» Alexander Bikbov (Haute école des sciences sociales, France) anomalies politiques sur les “gilets jaunes” et les participants du marais “

Juin 410: 00–12: 15 Session 4 «Vérité et médias sociaux» Olga Savinskaya (HSE, Moscou) «Censure et autocensure dans les réseaux sociaux: à la recherche d’une logique rationnelle dans la narration en ligne» Polina Boyarshinova, Alexander Zhigailov, Philip Smirnov Olga Solovyova (HSE, Moscou) «Réalisation non politique de la post-vérité», Konstantin Gabov (Institut des programmes sociaux et culturels de Moscou) «Experts Youtube: quels types de connaissances sont produites à l’ère des médias (post) sociaux?»

12h15-13h15 Pause déjeuner 13h15-14h45 Séance 5 «L’après-vérité et l’Ukraine» Zhanna Milogorodska (Université Karl Marx, Allemagne) «Images de l’Ukraine divisée sur les cartes» Sophie Schmeing (Université de Gissen, Allemagne) « Aspects liés à la performance de la souveraineté nationale dans le conflit russo-ukrainien actuel »

14h45–15h00 Pause café 15h00–16h30 Session 6 «L’Union soviétique ne s’est pas effondrée» Daria Khokhlova (Centre Winzavod pour l’art contemporain, Moscou), Nikita Khokhlov (HSE, Moscou) «L’Union soviétique ne s’est pas effondrée : post-vérité dans la musique populaire russe (de 2010 à nos jours) “Ilya Yablokov (Université de Leeds, Angleterre)” Que s’est-il vraiment passé en 1991? L’effondrement de l’URSS et la théorie des complots dans l’espace post-soviétique “

16h30–17h00 Pause café 17h00–18h30 Steph Aupers (Université catholique de Louvain, Belgique) Théories du complot

