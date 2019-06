French News: Irene Pepperberg “Les capacités mentales des perroquets Jacquot”

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

Irene Pepperberg, professeure à l’université de Harvard et à l’université de Brendis (États-Unis), est célèbre pour ses recherches pionnières sur l’intelligence des oiseaux et les capacités d’apprentissage des langues. Elle a acquis une renommée mondiale grâce à ses nombreuses années de travail avec un Jaco gris nommé Alex, qui, après la publication du livre «Alex and I», est peut-être devenu le perroquet le plus célèbre de la planète. Pepperberg a décidé de vérifier le niveau de capacités similaires chez les oiseaux. Le scientifique a défini la tâche: déterminer si les oiseaux peuvent assimiler les liens entre les objets et les symboles qui les désignent. Plusieurs décennies d’expériences ont montré que certains types d’oiseaux, en plus d’apprendre les noms d’objets, peuvent généraliser logiquement et former des catégories sur la base de l’expérience, utiliser avec succès le concept de nombres, créer de nouveaux caractères basés sur le vocabulaire existant, utiliser la syntaxe et l’humour et également faire preuve d’une profonde empathie. Dans une conférence ouverte, le professeur Pepperberg parlera de ses travaux actuels, consacrés à l’étude de la capacité des perroquets gris à formuler des jugements verbaux sur la probabilité de certains événements, ainsi que singularité de leur mémoire. Selon le scientifique, de telles capacités chez les perroquets se développent au niveau d’un enfant de sept à huit ans, ce qui signifie qu’elles contournent même les singes selon ces indicateurs.L’événement aura lieu dans le cadre de la conférence scientifique internationale “Neuroscience cognitive de la parole”.

