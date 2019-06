French News: NABU décerne des prix à de nouvelles fermes biologiques

Source: NABU – Naturschutzbund Deutschland attribué par le ministre fédéral de l’Environnement, Svenja Schulze

Au cours des quatre dernières années, plus de 11 000 hectares ont été convertis à l’agriculture biologique grâce au projet “Making Well Together”, une zone plus vaste que l’île de Sylt. 11 000 hectares où les oiseaux et les insectes auront une chance dans le futur.

NABU et Alnatura décernent le prix à quatre nouveaux agriculteurs biologiques – Photo: NABU / Anette Wolff

2 juin 2019 – Quatre futurs agriculteurs biologiques reçoivent aujourd’hui un soutien financier pour convertir leur entreprise de l’agriculture conventionnelle en une agriculture biologique. Le ministre fédéral de l’Environnement, Svenja Schulze, a récompensé tous ces projets dans le cadre du projet “Making Good Ground Together” de la NABU, qui bénéficie du soutien de l’association environnementale, appuyée par le “ABBI” et d’autres fabricants du secteur de l’agriculture biologique. Promouvoir l’expansion de l’agriculture biologique en Allemagne et contribuer ainsi activement à l’amélioration de nos sols, de nos eaux et de la protection de la biodiversité. Les agriculteurs ont reçu leur prix dans le cadre du festival environnemental de la Ligue verte à la porte de Brandebourg. Leurs opérations sont en Bavière et dans le Schleswig-Holstein.

“Il est très important pour nous d’aider les agriculteurs qui souhaitent produire de manière respectueuse de la nature. Ils apportent tous une contribution précieuse à la santé des sols, à la protection du climat et à la propreté des eaux souterraines. Et ils offrent un paysage dans lequel les insectes et les oiseaux ont un avenir. “(Leif Miller, directeur général de NABU)” Nous sommes heureux de pouvoir contribuer cette année à la promotion de l’agriculture biologique. Cette contribution est rendue possible par nos clients: lorsque vous achetez tous les produits Alnatura qui se caractérisent par «faire du bon travail ensemble», un cent revient dans le projet de financement NABU “.

Plus de 50 demandes ont été soumises cette année. Parmi eux, huit sociétés ont été sélectionnées, particulièrement performantes pour l’environnement. Au festival de l’environnement, les quatre dernières entreprises ont été récompensées lors d’un second tour. Lors du salon Biofach à Nuremberg en février, les quatre premiers prix promotionnels avaient été attribués. Toutes les entreprises vont maintenant rejoindre une association d’agriculteurs biologiques reconnue. Pour le projet NABU “Créer du bon terrain ensemble” Depuis 2015, plus de 60 agriculteurs ont pu passer de l’exploitation à l’agriculture biologique grâce au projet “Doing Good Together”. Ils cultivent maintenant plus de 11 000 hectares selon les critères stricts d’une association de culture biologique reconnue – une superficie plus grande que l’île de Sylt. Le projet est soutenu par l’Initiative des producteurs biologiques d’Alnatura (ABBI) et d’autres sociétés telles que Barnhouse, le groupe de producteurs Schwäbisch Hall et Lebensbaum.

Personnes pouvant être éligibles Pour “Make Good Ground Together”, vous pouvez en demander une nouvelle qui convertit votre ferme entière en agriculture biologique ou étend votre exploitation biologique d’au moins 30%. La ferme doit adhérer à une association allemande d’agriculture biologique. Les fermes qui transforment et commercialisent leurs produits à la ferme – y compris les restaurants ou les vacances à la ferme – peuvent également recevoir un financement. Actuellement, la phase de candidature pour la prochaine phase de financement est en cours. Les candidatures sont possibles jusqu’au 31 juillet 2019.

La ministre fédérale Svenja Schulze est la marraine de “Faire bon terrain ensemble” – Photo: NABU / Iris Barthel

Le soutien de l’agriculture dans la conversion à l’agriculture biologique est malheureusement toujours nécessaire. Car l’UE n’a jusqu’à présent pas réussi à mettre en place une méthode de travail écologiquement rationnelle pour les agriculteurs financièrement attrayants. Au contraire, la politique agricole de l’UE a conduit à une intensification de plus en plus poussée de la gestion des prés et des champs. Cela doit changer: avec la campagne “Mon 114 euros …”, la NABU se bat depuis plusieurs mois pour une réorientation fondamentale de la politique agricole commune de l’UE (PAC). Nous voulons que les agriculteurs soient récompensés pour leurs efforts en faveur d’une plus grande conservation de la nature – conformément à la devise “argent public pour les services publics”. Le ministre fédéral de l’Environnement, Svenja Schulze, parrain du projet “Make Ground Well Together”, est également favorable à une politique agricole européenne plus respectueuse de l’environnement.

