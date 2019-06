French News: Origine du langage: une perspective du darwinisme

Michael Corballis, professeur à l’Université d’Auckland (Nouvelle-Zélande), est un expert en neurosciences cognitives, en perception visuelle et en mémoire, en évolution du langage. – la capacité inhérente d’une personne, inhérente à elle, indépendamment de l’expérience sociale spécifique. Selon cette hypothèse, la relation entre le langage et la pensée est inversée: les caractéristiques de la pensée, à savoir la capacité de construire des constructions récursives (comme «j’ai regardé autour de moi pour voir si elle n’a pas regardé en arrière si je n’ai pas regardé en arrière») sont au cœur de notre fonction linguistique. . En outre, selon Michael Corballis, le discours familier auquel nous sommes habitués est en réalité un «descendant» du discours gestuel, précédé de sons par une évolution. Une conférence ouverte sera consacrée à l’examen des fondements évolutifs du discours: les mouvements d’articulation, qui ont à leur tour donné à la vocalisation un rôle de premier plan dans la communication symbolique, dans le cadre de la conférence scientifique internationale “Neuroscience cognitive echi ».

Archives Archives Select Month June 2019 (30) May 2019 (2206) April 2019 (2591) March 2019 (2362) February 2019 (2249) January 2019 (1355) December 2018 (1749) November 2018 (2051) October 2018 (2154) September 2018 (1828) August 2018 (1482) July 2018 (1781) June 2018 (2114) May 2018 (1993) April 2018 (1554) March 2018 (1169) February 2018 (1079) January 2018 (1893) December 2017 (2482) November 2017 (2770) October 2017 (2804) September 2017 (2648) August 2017 (2298) July 2017 (2554) June 2017 (2927) May 2017 (2791) April 2017 (2640) March 2017 (3066) February 2017 (2390) January 2017 (2164) December 2016 (2630) November 2016 (2891) October 2016 (2780) September 2016 (3231) August 2016 (2122) July 2016 (2500) June 2016 (3180) May 2016 (825)