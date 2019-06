French News: Technologies modernes d’économie de la santé: perspectives d’utilisation de programmes informatiques et de gadgets pour préserver la santé et le bien-être psychologique

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

Atelier

10 juin 2019 Heure: 14h00 – 18h00 Saint-Pétersbourg, Emb. Makarova, 6 ans, aud. 315

Un séminaire scientifique et pratique intitulé «Technologies modernes d’économie de la santé: perspectives sur l’utilisation de programmes et de gadgets informatiques pour la préservation de la santé et du bien-être psychologique» se tiendra à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg.

Ce séminaire s’inscrit dans le cadre d’un projet international conjoint de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg et du Centre suédois de recherche sur le suicide et de la prévention des troubles de la santé mentale (NASP) de l’Institut Karolinska – l’un des principaux participants du projet européen Nevermind. Dans le monde moderne, grâce aux progrès de la médecine, le nombre de personnes âgées et de patients atteints de maladies chroniques augmente. Le projet Nevermind vise à créer un système individuel de contrôle de la dépression et à maintenir un style de vie positif basé sur l’utilisation de capteurs intelligents, de gadgets, la personnalisation et le traitement de grandes quantités de données, parmi lesquels figurent des représentants (Université de Pise (Italie), Université polytechnique de Madrid et Université de Turin) Italie), Institut Karolinska (Suède).

