Анатолий Яновский наградил победителей VII Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 31 мая. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анатолий Яновский принял участие в торжественной церемонии награждения победителей VII Международного инженерного чемпионата «CASE-IN».

Анатолий Яновский отметил, что в этому году темой чемпионата стала цифровая трансформация – актуальное направление для всех отраслей страны, в частности для топливно-энергетического комплекса.

Также по словам замминистра чемпионат ежегодно ставит рекорды по количеству участников, вузов и стран, а также повышается сам уровень Чемпионата. «Это значит, что интерес молодого поколения к энергетической отрасли растет, и Минэнерго России заинтересовано в этом»», – добавил он.

В этом году в финальном этапе «CASE-IN» участвовали 540 молодых специалистов и будущих инженеров из 60 регионов России, Белоруссии и Казахстана, они представили экспертному сообществу свои идеи по цифровизации топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Решения кейсов, объединенных темой этого сезона «Цифровая трансформация», оценивали представители 25 ведущих компаний топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.

Защита кейсов проходила по семи отраслевым направлениям: геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтехимия, нефтегазовое дело, цифровой атом и электроэнергетика. Параллельно собственные соревнования проводились для молодых специалистов компаний ТЭК и МСК.



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