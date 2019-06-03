В. Матвиенко: Необходимо уделять самое пристальное внимание укреплению мира и согласия в стране, объединяя усилия государства и гражданского общества

Source: Russia – Council of the Federation

На полях Ливадийского форума прошла встреча Председателя СФ с лидерами национально-культурных общественных организаций и религиозных объединений Республики Крым.

На полях V Международного гуманитарного Ливадийского форума Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела встречу с лидерами национально-культурных общественных организаций и религиозных объединений Республики Крым.

Председатель СФ напомнила, что нынешний год особенный, так как исполнилось пять лет событиям, которые вошли в историю под названием «Крымская весна». Это стало символом общенационального единения, сказала она.

Смотрите также

Глава верхней палаты подчеркнула значение полуострова для миллионов россиян, отметив, что Крым по праву можно назвать одним из духовных центров России.

Валентина Матвиенко обратила внимание, что национальный состав полуострова отличается удивительным многообразием. «В Крыму, как и во всей стране, необходимо уделять самое пристальное внимание укреплению мира и согласия, объединяя усилия государства и гражданского общества», — подчеркнула Председатель СФ.

Только в условиях взаимного доверия и уважения между людьми разных национальностей и конфессий можно обеспечить динамичное развитие региона

При этом она отметила, что во время работы по интеграции Крыма вопросам межнационального диалога придавалось не меньшее значение, чем развитию экономики и инфраструктуры.

«Только в условиях взаимного доверия и взаимного уважения между людьми разных национальностей и конфессий можно обеспечить счастливую спокойную жизнь и динамичное развитие региона».

Также Валентина Матвиенко напомнила о подготовке Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, проведение которой было инициировано Россией и поддержано ООН.

В ходе дискуссии обсуждались темы повышения роли общественных и религиозных организаций в укреплении единства многонационального народа России, роль русского языка, сохранение национальных языков и традиций, взаимодействие разных конфессий в укреплении единства страны.

В беседе приняли участие заместитель Председателя СФ Ильяс Умаханов, УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан член Комитета СФ по международным делам Сергей Цеков, ЦековСергей Павловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым глава Республики Крым Сергей Аксенов, АксёновСергей ВалерьевичГлава Республики Крым председатель Законодательного собрания Республики Крым Владимир Константинов, КонстантиновВладимир АндреевичПредседатель Государственного Совета Республики Крым руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, представители национально-культурных общественных организаций и религиозных объединений Республики Крым.

MIL OSI