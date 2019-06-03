В СПбГУ отметили День филолога и восточника

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Событие началось с театрализованного шествия, а в рамках капустника студенты подготовили сценическое выступление, посвященное разным вехам истории драматического искусства.

Между театром и университетом есть немало сходств. Студент, который готовится к докладу, готовится тем самым к выступлению. А преподаватель? Разве он не выступает в роли сценариста и режиссера? Но все это лишь внешние сходства. А ведь есть и внутренняя связь. Театр, как и университет, помогает человеку стать лучше и добрее.

Первый заместитель декана филологического факультета профессор Владимир Казаков

Блестящее знание языков показали участники концертной программы, исполнившие песни на иностранных языках. «У разных народов есть разное представление о том, где хранятся знания. В западной традиции чаще полагают, что они хранятся в голове. У народов Востока, в частности у китайцев, было иное представление. Они считали, что знания и культура содержатся в животе у человека. Про культурного человека говорят, что он “попил немало чернильной водицы”, — отметил первый заместитель декана восточного факультета СПбГУ доцент Алексей Родионов. — Однако какому пониманию — в голове или в животе хранятся знания — мы бы ни следовали, чтобы эти знания туда попали, филологам и восточникам без языка не обойтись, ведь он в нашей жизни играет ключевую роль».

Попробовать зарубежную культуру на вкус гости праздника смогли на фестивале зарубежной кухни. Впервые в рамках Дня филолога и восточника выступили представители школы тайко, продемонстрировавшие искусство игры на японских барабанах.

Организаторами события выступили студенты — филологи и востоковеды разных курсов. По словам заместителя начальника Управления по работе с молодежью Ольги Тимофеевой, ребята самостоятельно координировали все направления: от проведения кастингов и подготовки кулинарной зоны до разработки конкурсов и викторин.

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