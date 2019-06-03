В СФ готовится законодательная инициатива по закреплению права супругов проходить процедуру совместного банкротства

Source: Russia – Council of the Federation

О. Цепкин провел рабочее совещание по обсуждению этого предложения.

В Совете Федерации под председательством члена Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Олега Цепкина ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области состоялось рабочее совещание, посвящённое обсуждению проекта законодательной инициативы, которым предлагается закрепить право супругов проходить процедуру совместного банкротства при соблюдении ряда условий.

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В обсуждении проекта приняли участие председатель судебного состава Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ Иван Разумов, врио директора Департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Министерства экономического развития Максим Бештоев, доцент кафедры гражданского права СПбГУ Андрей Новиков, консультант Исследовательского центра частного права им. С. С. Алексеева при Президенте РФ Олег Зайцев, профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Светлана Карелина, представители банковского сообщества, эксперты.

Рабочее совещание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Рабочее совещание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Рабочее совещание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Рабочее совещание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Рабочее совещание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Рабочее совещание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Рабочее совещание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Рабочее совещание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Рабочее совещание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Рабочее совещание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Рабочее совещание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Участники мероприятия обменялись мнениями и высказали свои замечания к проекту законодательной инициативы.

По итогам обсуждения было принято решение обобщить поступившие предложения и продолжить дальнейшую работу над законопроектом с учётом сделанных замечаний.

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