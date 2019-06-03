Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в заседании Совета по приоритетному направлению Стратегии научно-технического развития Российской Федерации.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края приняла участие в заседании Совета по приоритетному направлению Стратегии научно-технического развития РФ. Мероприятие прошло в Российской академии наук.

Смотрите также

В своем выступлении сенатор напомнила, что Президент РФ в Послании Федеральному Собранию подчеркнул необходимость темпов роста экономики страны выше мировых. По словам Людмилы Талабаевой, очевидно, что без применения новых технологий в областях производства, переработки, сохранения сельскохозяйственной и пищевой продукции этого поручения не выполнить.

Людмила Талабаева приняла участие в заседании Совета по приоритетному направлению Стратегии научно-технического развития РФ

На заседании рассматривались комплексные научно-технические проекты полного цикла, среди которых — «Применение электромагнитного излучения в технологиях производства и хранения сельскохозяйственной продукции».

Ионизирующее излучение в комплексном применении может стать основой инновационных технологий, внедрение которых даст мощный синергетический эффект

Парламентарий отметила, что в Совете Федерации создана Временная комиссия по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса РФ. Людмила Талабаева напомнила, что на прошедшем в 2018 г. заседании Временной комиссии было принято решение о необходимости внедрения новых прорывных технологий, касающихся обработки и переработки сельхозпродукции и продовольствия. Прежде всего, имеются в виду безопасные и эффективные способы обеспечения санитарно-эпидемиологической, фитосанитарной, карантинной и ветеринарной безопасности продукции, сказала сенатор.

«Ионизирующее излучение в комплексном применении с другими волновыми и плазменно-оптическими методами, методом низкотемпературной дегидратации могут стать основой инновационных технологий, внедрение которых даст мощный синергетический эффект за счет повышения качества и безопасности продукции, снижения потерь при хранении», — отметила парламентарий.

Людмила Талабаева сообщила, что промежуточным итогом работы членов профильного Комитета СФ и Временной комиссии в отношении внедрения ионизирующего излучения стал законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения ионизирующего излучения при проведении специальной обработки сельскохозяйственной продукции». Документ готовится к рассмотрению Государственной Думой в первом чтении.

MIL OSI