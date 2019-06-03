Международная детская социальная программа ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» установила мировой рекорд Гиннесса

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Релиз

3 июня 2019, 20:40

В Мадриде завершился Седьмой сезон Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы». Финальные мероприятия проекта, реализуемого при поддержке ФИФА, УЕФА, национальных футбольных федераций и ассоциаций, прошли с 28 мая по 2 июня в рамках официальной программы Финала Лиги чемпионов УЕФА. По итогам Чемпионата мира по «Футболу для дружбы» — главного спортивного события Седьмого сезона — программа получила титул GUINNESS WORLD RECORDS® в номинации «Самый многонациональный урок футбола на планете».

В мероприятиях «Футбола для дружбы» в Мадриде приняли участие более 800 детей и взрослых из Европы, Азии, Африки, Южной и Северной Америки, более 160 журналистов ведущих международных и национальных СМИ. Мальчики и девочки, в том числе с инвалидностью, участвовали в программе в качестве Юных футболистов, Юных журналистов, Юных тренеров и Юных рефери.

Почетными гостями Седьмого сезона стали Председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков и официальный представитель Детского фонда УЕФА Сирил Пеллева. С участниками «Футбола для дружбы» пообщались звезды футбола Роберто Карлос, Марко Матерацци, Андрей Аршавин, Алексей Смертин, Дмитрий Сычев и Анатолий Тимощук, амбассадоры УЕФА Селия Шашич и Рикарду Карвалью, главы национальных футбольных федераций и ассоциаций разных стран.

30 мая состоялся Международный форум «Футбол для дружбы». Он впервые объединил международных экспертов и практикующих специалистов в области развития детско-юношеского футбола со всего мира (ранее в ходе форума Юные футболисты из разных стран обсуждали с представителями СМИ и знаменитыми футболистами вопросы соблюдения ценностей программы во всем мире). Тренеры национальных команд и профессиональных клубов, врачи детских сборных, представители УЕФА, футбольных академий и федераций разных стран, звезды спорта обсудили на площадке форума эффективные инструменты обучения юных спортсменов и новые методы развития детского футбола, а также интеграцию принципов «Футбола для дружбы» в тренировочные программы.

В рамках форума был анонсирован запуск бесплатной мультиязычной Международной Академии «Футбола для дружбы» — полноценной обучающей онлайн-платформы, направленной на повышение квалификации тренеров юношеских команд, футбольных секций и учителей физкультуры по всему миру. Учебный курс разработан педагогами и тренерами детской академии футбольного клуба «Барселона», экспертами гуманитарных программ ФИФА. Ряд практических видеоуроков подготовлен с участием профессиональных тренеров и Юных футболистов из разных стран во время финальных мероприятий программы «Футбол для дружбы» в Мадриде. Запуск онлайн-платформы запланирован на июнь 2019 года.

31 мая в рамках отборочных игр прошла футбольная тренировка, в которой приняли участие дети 57 национальностей. Мероприятие стало одним из наиболее ярких событий Седьмого сезона. Тренировка была признана самым многонациональным уроком футбола в истории, в связи с чем «Футбол для дружбы» был удостоен титула GUINNESS WORLD RECORDS®. Судья GUINNESS WORLD RECORDS® Анна Орфорд вручила Виктору Зубкову официальный сертификат об установлении рекорда.

Виктор Зубков, Председатель Совета директоров ПАО «Газпром»:

«Была проведена большая работа, в результате которой мы сегодня получили такой высокий результат — поставили новый мировой рекорд Гиннесса. Очень важно, когда дети разных национальностей играют в одной команде. Хочу еще раз всех поздравить с таким замечательным результатом».

1 июня в самом сердце Мадрида, на центральной площади Плаза Майор, состоялось главное спортивное событие программы — Чемпионат мира по «Футболу для дружбы». Первое место и звание победителя досталось сборной «Антигуанский полоз», куда вошли Юные футболисты из Боснии и Герцоговины, России, Ирана, Италии, Туркменистана и Азербайджана. Кубок победителям вручил Роберто Карлос.

Роберто Карлос, победитель Кубка мира и трехкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА:

«„Футбол для дружбы“ — это совершенно уникальная программа, присоединиться к которой мечтают дети со всего мира. Объединяя спортивную и гуманитарную составляющие, проект помогает Юным участникам развивать свои таланты, выбирать свой жизненный путь и становиться яркими лидерами. Не все Юные футболисты, тренировавшиеся на полях „Футбола для дружбы“, станут профессиональными спортсменами. Но все они навсегда сохранят уникальный опыт, полученный здесь: опыт дружбы, преодоления собственных границ, командной работы».

Перед финальным матчем были объявлены итоги голосования Юных участников за самую социально ответственную футбольную команду. Кубок «Девяти ценностей», специальный трофей программы, был присужден футбольному клубу «Ливерпуль».

Все участники финальных мероприятий Седьмого сезона «Футбола для дружбы» посетили Финал Лиги чемпионов УЕФА 2019, который прошел на стадионе «Метрополитано».

Справка

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, — дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. «Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный Олимпийский Комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За прошедшие семь сезонов программа объединила более 6 тысяч участников из 211 стран и регионов и приобрела свыше 5 миллионов сторонников, включая известных спортсменов и художников.

Кубок «Девяти ценностей» ежегодно присуждается Юными послами профессиональному футбольному клубу, показавшему наибольшую приверженность ценностям программы. С 2015 года награду получили футбольные клубы «Барселона» (Испания), «Бавария» (Германия), «Аль-Вахда» (Сирия), «Реал Мадрид» (Испания) и национальная сборная Бразилии по футболу.

Официальные интернет ресурсы программы:

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