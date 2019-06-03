Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в праздничных мероприятиях в Международный день защиты детей.

Заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края в рамках работы в регионе, принял участие в мероприятиях по празднованию Международного дня защиты детей в Забайкальском крае.

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1 июня в городском округе пос. Агинское и селе Амитхаша Агинского Бурятского округа Забайкальского края открылись четыре дополнительных корпуса для ясельных групп детских садов «Ульгэр», «Звездочка» и «Булаг». В день защиты детей они распахнули свои двери для малышей в возрасте от полутора до трех лет. На торжественной церемонии открытия сенатор поздравил и пожелал новоселам счастливого детства и не менее счастливого будущего.

По федеральной целевой программе в нашей стране делается многое, для того, чтобы ликвидировать очереди в детских садах, чтоб дети получали полноценное дошкольное образование

«Праздник сегодня особенный. Прежде всего, для наших детей строятся такие здания, но это большой праздник для всего округа, края, страны. По федеральной целевой программе в нашей стране делается многое, для того, чтобы ликвидировать очереди в детских садах, чтоб дети получали полноценное дошкольное образование, родители имели возможность трудиться, заниматься любимым делом»,- отметил Баир Жамсуев.

Баир Жамсуев

По его словам, мечты и чаяния, юных агинцев воплотились благодаря реализации мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования.

Заместитель председателя Правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова подчеркнула, что в 2018 году удалось ввести в эксплуатацию шестнадцать таких учреждений, шесть из них — в Агинском округе. «Комплексный подход позволяет решить в кратчайшее время проблему очередности. В новых зданиях детских садов, все условия соответствуют современным требованиям к дошкольным учреждениям».

В ожидании открытия новых корпусов, многие родители всеми силами помогали приблизить это радостное событие посильной помощью в уборке территории и помещений и подготовке к торжественной церемонии открытия.

Следует отметить, что в 2019 году началось строительство еще 6 модульных проектов (строительство дополнительных зданий) детских садов в Дульдургинском районе и городском округе пос. Агинское Агинского Бурятского округа Забайкальского края.

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