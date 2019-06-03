О. Мельниченко: Важно унифицировать все процедуры и требования в сфере строительства

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел парламентские слушания на тему «Формирование благоприятного предпринимательского климата в строительной отрасли».

В Совете Федерации состоялись парламентские слушания на тему «Формирование благоприятного предпринимательского климата в строительной отрасли». Мероприятие провел председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко. МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области

Сенатор отметил, что с 2012 г. улучшение условий ведения предпринимательской деятельности входит в число основных приоритетов экономического развития России. Работа велась, в частности, по таким направлениям, как сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг в градостроительной сфере, установление исчерпывающих перечней процедур, необходимых для строительства того или иного объекта, создание условий для перехода на электронную форму предоставления услуг.

Перевод взаимодействия бизнеса и власти в цифровой формат позволит исключить человеческий фактор из процесса принятия решений

«В результате количество необходимых процедур для строительства в России сократилось в три раза, а срок их прохождения – в два раза», — сказал Олег Мельниченко.

Парламентарий сообщил, что в настоящее время уровень проникновения электронных услуг в строительную отрасль достаточно высок. «Перевод взаимодействия бизнеса и власти в цифровой формат позволит исключить человеческий фактор из процесса принятия решений, сделать его прозрачным и снизить нагрузку на бизнес».

Парламентские слушания на тему «Формирование благоприятного предпринимательского климата в строительной отрасли»

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Парламентские слушания на тему «Формирование благоприятного предпринимательского климата в строительной отрасли»

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Парламентские слушания на тему «Формирование благоприятного предпринимательского климата в строительной отрасли»

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Парламентские слушания на тему «Формирование благоприятного предпринимательского климата в строительной отрасли»

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Парламентские слушания на тему «Формирование благоприятного предпринимательского климата в строительной отрасли»

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Олег Ковалев

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Сергей Лукин

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Иван Абрамов

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Парламентские слушания на тему «Формирование благоприятного предпринимательского климата в строительной отрасли»

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Парламентские слушания на тему «Формирование благоприятного предпринимательского климата в строительной отрасли»

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Парламентские слушания на тему «Формирование благоприятного предпринимательского климата в строительной отрасли»

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Олег Мельниченко

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Парламентские слушания на тему «Формирование благоприятного предпринимательского климата в строительной отрасли»

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Парламентские слушания на тему «Формирование благоприятного предпринимательского климата в строительной отрасли»

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Парламентские слушания на тему «Формирование благоприятного предпринимательского климата в строительной отрасли»

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Парламентские слушания на тему «Формирование благоприятного предпринимательского климата в строительной отрасли»

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Парламентские слушания на тему «Формирование благоприятного предпринимательского климата в строительной отрасли»

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Парламентские слушания на тему «Формирование благоприятного предпринимательского климата в строительной отрасли»

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Парламентские слушания на тему «Формирование благоприятного предпринимательского климата в строительной отрасли»

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Парламентские слушания на тему «Формирование благоприятного предпринимательского климата в строительной отрасли»

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Парламентские слушания на тему «Формирование благоприятного предпринимательского климата в строительной отрасли»

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Парламентские слушания на тему «Формирование благоприятного предпринимательского климата в строительной отрасли»

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Парламентские слушания на тему «Формирование благоприятного предпринимательского климата в строительной отрасли»

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Сенатор подчеркнул важность унификации всех процедур и требований в строительстве, т. к. административный регламент на местах не всегда соответствует действующему законодательству. «В целях ликвидации неоднородной практики предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере строительства необходимо внедрение на федеральном уровне единых стандартов оказания услуг».

В ходе мероприятия заместитель Министра экономического развития РФ Вадим Живулин рассказал о проводимой работе с предпринимателями, руководителями профессиональных объединений, экспертами, предложения которых учитываются и становятся основой для совершенствования бизнес-климата в строительной отрасли.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова сообщила о работе по координации трех экспертных групп, занимающихся вопросами присоединения к инженерным сетям, градостроительной деятельности и территориального планирования.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Сергей Лукин ЛукинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области затронул вопрос синхронизации действий застройщиков и ресурсоснабжающих организаций.

В мероприятии также приняли участие заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков, заместитель Министра энергетики РФ Юрий Маневич, аудитор Счетной палаты РФ Юрий Росляк, представители законодательных и исполнительных органов власти субъектов Федерации, органов местного самоуправления, общественных организаций, научного и экспертного сообщества.

По итогам парламентских слушаний приняты рекомендации в адрес Правительства РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, органов государственной власти субъектов Федерации, направленные на дальнейшее формирование благоприятного предпринимательского климата в строительной отрасли.

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