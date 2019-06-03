Попугаи жако доказали, что думают, когда говорят

Source: Saint Petersburg State University in Russian

За последние несколько десятков лет ученые многое узнали о возможностях попугаев жако, но нужно и дальше изучать этих птиц. Об этом в СПбГУ на открытой лекции «Умственные и коммуникативные способности попугаев жако» рассказала Айрин Пепперберг, всемирно известный ученый, профессор Гарвардского университета. Лекция прошла в рамках III Международной научной конференции «Нейробиология языка и речи».

Международная научная конференция «Нейробиология языка и речи» проходит в СПбГУ в третий раз в рамках реализации крупного междисциплинарного исследовательского проекта «Когнитивная нейробиология процессов научения и восприятия языка». Проект стал победителем конкурса мегагрантов Правительства РФ. Исследование проводится под руководством профессора Юрия Штырова, выпускника СПбГУ, нейрофизиолога, руководителя лабораторий магнито- и электроэнцефалографии в Орхусском университете (Дания).

«Мы все знаем, что в любой области знаний есть много ученых, которые кропотливо работают десятилетиями, достигая лишь скромных результатов. Есть те, которым посчастливилось сделать открытие и внести значительный вклад в свою область знаний. И есть единицы, которые становятся революционерами. После их работ наука уже не остается прежней. Профессор Айрин Пепперберг как раз одна из них. Как говорила другая знаменитая ученая дама — Рита Леви-Монтальчини, лауреат Нобелевской премии по медицине или физиологии: “Я не верю, что наука была бы в принципе возможна без интуиции”. Когда Айрин Пепперберг окончила сначала Массачусетский технологический университет, а потом Гарвардский, у нее не было никакой подготовки ни в области когнитивных наук, ни в области изучения животных. Но она обладала мощной интуицией, верой в себя и смелостью полностью поменять сферу своих научных интересов. К тому же эта сфера — коммуникативные способности птиц — тогда была белым пятном. Более того, многие ученые считали, что этим вопросом вообще не следует заниматься. Теперь, после 40 лет исследований, мы знаем, что коммуникативные способности птиц достаточно впечатляющи. Например, серые попугаи могут использовать обширный словарь для налаживания коммуникации с человеком», — представляя лектора, рассказала Ольга Щербакова, кандидат психологических наук, доцент СПбГУ (кафедра общей психологии).

Например, серые попугаи могут выучить и использовать несколько сотен слов. Это доказал самый известный африканский серый попугай, испытуемый и близкий друг Айрин Пепперберг — Алекс. Кстати, его имя является аббревиатурой названия научного проекта — Avian Learning Experience, что переводится как «опыт обучения птицы». Как рассказала профессор, она начала обучать Алекса английским словам, когда тому был год. Сегодня она много работает с еще одним испытуемым — попугаем Гриффином. Его начали обучать в возрасте трех с половиной месяцев.

Конечно, определенный лимит количества слов, которыми могут овладеть и оперировать попугаи, есть. Однако моей целью никогда не было постоянное увеличение словарного запаса попугаев. Мне было важно, чтобы они знали нужные слова для проведения исследования.

Профессор Гарвардского университета Айрин Пепперберг

В ходе своих исследований профессор доказала, что попугаи способны запоминать и использовать названия предметов, различать цвета, формы, числа. Так, попугаи могут различать предметы одного цвета, но разные по форме и составу. Они оперируют понятием категории: одинаковый или разный, больше или меньше и т. п. Айрин Пепперберг продемонстрировала, что попугаи не просто подражают человеку, а понимают, о чем говорят. То есть они способны выстраивать осознанную коммуникацию с человеком. «Но между собой птицы, конечно, все равно общаются на своем языке — птичьем», — рассказала профессор.

Помимо этого, она доказала, что у попугаев в мозге есть область, функционально эквивалентная неокортексу приматов. Неокортекс — часть коры головного мозга, которая отвечает за сложные психические функции, а у человека обеспечивает реализацию речи. «Эта область у попугаев больше или сопоставима по размеру с той, которой обладают приматы той же массы тела. Однако у попугаев в этой области в среднем вдвое больше нейронов», — отметила Айрин Пепперберг.

Один из самых любопытных экспериментов, которые проводила исследователь, продемонстрировал, что серые попугаи способны судить о вероятности событий и пользоваться методом исключения не хуже пятилетних детей. Например, в одну из двух пар чашек ученые клали угощение — какую-нибудь вкусную пищу для попугая. Если открываешь первую чашку и она оказывается пустой, то можно смело открывать вторую — там точно будет угощение. А вот если решишь сразу попытать счастье со второй парой чашек, то вероятность успеха снижается вдвое. Можно снова открыть пустую чашку. Умный Гриффин смекнул это достаточно быстро и предпочитал «синицу в руках».

Интеллектуальный потенциал африканских серых попугаев еще до конца не раскрыт. Айрин Пепперберг выразила надежду, что новое поколение ученых сделает свой вклад в развитие данного направления исследований. Сама же она со своей командой продолжает проект, начатый 40 лет назад, а помогают ей в этом попугаи Гриффин и Тина.

Следующие открытые лекции в рамках конференции «Нейробиология языка и речи» пройдут 3 и 5 июня. Майкл Корбаллис, профессор Университета Окленда (Новая Зеландия), выступит с докладом «Происхождение языка: взгляд с позиции дарвинизма», а Лучано Фадига, профессор Университета Феррары (Италия), расскажет о сенсомоторных компонентах речи и что о них говорит нейронаука.

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