По инициативе прокуратуры Чувашской Республики организация привлечена к ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В ходе проведенной проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции прокуратура Ядринского района Чувашской Республики выявила нарушения в деятельности ООО «Чебнефтепродукт».

В соответствии с федеральным законодательством работодатель при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после его увольнения со службы обязан в 10-дневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы.

Установлено, что на работу в ООО «Чебнефтепродукт» принят работник, ранее замещавший должность муниципального служащего в администрации Ядринского городского поселения Чувашской Республики. Указанные сведения о трудоустройстве бывшего служащего организация в установленный законом срок по прежнему месту службы не сообщила.

По постановлению прокуратуры ООО «Чебнефтепродукт» судом привлечено к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего) с назначением штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

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