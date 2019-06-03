Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

3 июня 2019, 16:00

30–31 мая в Москве состоялся финал VII Международного инженерного чемпионата CASE-IN. В ходе заключительных соревнований 540 молодых специалистов и будущих инженеров из 60 регионов России, Беларуси и Казахстана предложили экспертному сообществу свои идеи по цифровизации топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов Дальнего Востока. Работы участников оценивали представители 25 компаний. По итогам финала сборная ООО «Газпром трансгаз Уфа» удостоена 2 места.

Команду компании представляли инженеры службы по управлению техническим состоянием и целостностью газотранспортной системы ИТЦ Оскар Саубанов и Марсель Кужеев, инженер участка автоматизации и метрологического обеспечения Приютовского ЛПУМГ Рафаэль Маликов и инженер по организации и нормированию труда ОТКС Дюртюлинского ЛПУМГ Ляйсан Султанова.

«На базе опыта нашего Общества в вопросах цифровизации газоперекачивающих агрегатов и компрессорных станций в финале чемпионата мы предложили цифровую модель газотранспортной системы „Сахалин — Хабаровск — Владивосток“, — рассказал Оскар Саубанов. — Наши идеи вошли в ТОП-6 лучших решений инженерного кейса Лиги молодых специалистов, а также отмечены в специальной номинации „Лучшее финансово-экономическое решение инженерного кейса“».

CASE-IN является единственным федеральным кейс-чемпионатом в России и проходит при поддержке ряда профильных министерств и ведомств. Проект входит в платформу «Россия — страна возможностей» и реализуется в целях популяризации рабочих и инженерных профессий.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Уфа» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Осуществляет транспортировку газа по территории Республики Башкортостан.

Предприятие эксплуатирует порядка 5 тыс. км магистральных газопроводов.

В составе компании 16 филиалов, в том числе 9 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, 12 компрессорных цехов, 82 газоперекачивающих агрегата, 146 газораспределительных станций.

В компании действует система экологического менеджмента ISO 14001:2015. Коллектив предприятия насчитывает около 5 тыс. человек. Головной офис расположен в Уфе.

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