Т. Лебедева: Ключевые темы в сфере международного молодежного сотрудничества на пространстве СНГ обсуждались в Казани

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в первом совместном заседании Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ и Совета по делам молодежи государств — участников Содружества.

Член Комитета СФ по социальной политике Татьяна Лебедева ЛебедеваТатьяна Романовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области приняла участие в первом совместном заседании Молодежной межпарламентской ассамблеи (ММПА) государств — участников СНГ и Совета по делам молодежи государств — участников СНГ. Мероприятие прошло в г. Казани.

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Сенатор, являющаяся координатором ММПА СНГ, отметила, что молодые парламентарии, лидеры молодежных общественных организаций и представители органов исполнительной власти впервые собрались вместе, чтобы обсудить ключевые темы в сфере международного молодежного сотрудничества на пространстве Содружества.

«Это очень значимое событие. ММПА СНГ и Совет по делам молодежи СНГ — два основных межгосударственных органа по вопросам молодежной политики на пространстве Содружества», — сказала Татьяна Лебедева в своем выступлении.

Татьяна Лебедева

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин. МухаметшинФарид ХайрулловичПредседатель Государственного Совета Республики Татарстан «Сегодня мы собрались, чтобы обсудить важные вопросы взаимоотношений молодежи, перспективный вектор открытого диалога государств СНГ», — подчеркнул он.

В ходе заседания рассматривалась Концепция развития сотрудничества государств — участников СНГ в поддержке молодежного добровольческого (волонтерского) движения. Обсуждались также планы участия молодежи Содружества в мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Участники заседания обменялись информацией о ходе выполнения Плана мероприятий на 2018–2020 гг. по реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества государств — участников СНГ.

В мероприятии приняли участие председатель Совета по делам молодежи государств — участников СНГ, председатель Ассоциации общественных объединений «Национальный Совет молодежных и детских объединений России» Григорий Петушков, директор Департамента государственной молодежной политики и социальных проектов в сфере высшего образования Министерства науки и высшего образования РФ Ольга Чернышева, министр по делам молодежи Республики Татарстан Дамир Фаттахов и др.

Кроме того, в ходе прошедшей в Казани выездной сессии Молодежной межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ избран новый координатор ММПА СНГ. Им стал руководителем молодежной парламентской делегации Республики Таджикистан в ММПА СНГ Киемиддин Миралиен. Согласно принятому решению, председательство в этой организации перешло от России к Таджикистану.

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