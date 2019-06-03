Участники Мартенсовских чтений: «Женевские конвенции — правовая основа защиты прав человека на войне»

Source: Saint Petersburg State University in Russian

В этом году международная конференция посвящена 70-летию подписания в 1949 году четырех Женевских конвенций — международных многосторонних соглашений в области законов и обычаев войны, направленных на защиту жертв войны: раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, военнопленных, гражданского населения.

К сожалению, за те 70 лет, что действуют Женевские конвенции, остается слишком много и международных, и локальных, внутригосударственных, конфликтов, в которых страдает мирное население, гибнут люди. Конечно, хочется верить, что право будет играть позитивную, примиряющую и гарантирующую роль, поможет избежать неоправданных жертв.

Декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов

Конференции «Мартенсовские чтения» названы в честь всемирно известного российского юриста-международника, дипломата и международного арбитра Федора Федоровича Мартенса (1845–1909), выпускника и профессора Санкт-Петербургского университета, в течение 32 лет возглавлявшего кафедру международного права Университета.

Одним из участников Мартенсовских чтений стал Бенджамин Ференц, который был главным обвинителем от США на второй части Нюрнбергского уголовного процесса над преступниками немецко-фашистского режима — процессе над руководством Айнзацгруппен (1947–1948), военизированных групп (так называемых эскадронов смерти) нацистской Германии, осуществлявших массовые убийства по расовому признаку гражданских лиц на оккупированных территориях стран Европы и СССР. Он записал видеообращение к участникам Мартенсовских чтений, в котором рассказал на примере своей жизни, почему важно искать мирные способы разрешения конфликтов и предотвращать войны. «Я еще учился на юриста в Гарварде, когда Япония напала на США и началась война. Как и мои однокурсники, я стал добровольцем. Высаживался на побережье Нормандии, прошел через линию Мажино и линию Зигфрида, пересек Рейн на джипе по понтонному мосту и участвовал в сражении в Арденнах в Бельгии. Я увидел войну в реальности. В конце войны меня зачислили в штаб генерала Паттона, где я расследовал военные преступления. Союзные силы согласились, что люди, совершившие чудовищные преступления, должны понести за них ответственность. Я увидел все ужасы войны и вернулся с твердым убеждением, что самое крупное преступление против человечества — это сама война». После событий Второй мировой войны возникла острая необходимость закрепить право каждого человека на мирное существование — вне зависимости от расы, вероисповедания и политических убеждений. Господин Ференц подчеркнул, что есть много способов решать конфликты, но все они в конечном итоге должны устанавливать верховенство права.

Женевские конвенции создавались с целью определения стандартов защиты прав человека на войне. После трагического опыта Второй мировой войны появилась острая необходимость предотвратить военные преступления. Несмотря на то, что Женевские конвенции были подписаны в 1949 году, они, по словам экспертов, не только не утратили своей актуальности, но из-за новых глобальных вызовов приобрели новое звучание. «Эти конвенции были довольно серьезным шагом на пути становления международного гуманитарного права. Но они и сейчас — действующий инструмент, живое право, то, на что мы должны ориентироваться в своей работе», — сказал Анатолий Капустин, президент Российской ассоциации международного права.

Основная работа конференции была поделена на семь секций, посвященных разным вопросам международного гуманитарного права. Участники обсудили правовые, практические и политические аспекты соблюдения норм Женевских конвенций 1949 года, противодействия терроризму, влияние войн на окружающую среду.

Особенностью конференции 2019 года стало то, что ее участники кроме традиционно обсуждаемых проблем международного гуманитарного права работали в двух новых секциях — «Война в городах», посвященная 75-летию снятия блокады Ленинграда, и «Истоки сдержанности бесчеловечного поведения на войне» — вызвавших большой интерес и обсуждение. Участники конференции пришли к выводу, что вопросы, регулируемые международным гуманитарным правом, не только юридические, но носят и значительный этический характер.

К сожалению, сама концепция войны в городах не стала историей. Человечество должно руководствоваться принципом гуманности.

Глава региональной делегации МККК в РФ, Белоруссии и Молдавии Магне Барт

Он напомнил, что этот принцип внедрил Мартенс в 1899 году, сформулировав при обсуждении проекта Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны «оговорку», позднее названную его именем. Именно с тех пор в международном гуманитарном праве есть положение о том, что, даже если возникшая спорная ситуация прямо не предусмотрена статьями действующего права, в ситуациях вооруженных конфликтов сторонам необходимо в первую очередь руководствоваться принципами гуманности, человечности и здравого смысла.

Эксперты заметили, что из-за кардинальной смены технологий (в том числе военных) перед человечеством встает множество новых вопросов, а значит, и основополагающие правовые документы требуют дополнения. Из современных вопросов, озвученных юристами: размывание различий между военными лицами и гражданским населением при применении современных видов оружия, проявление ничем не оправданной массовой жестокости во время внутригосударственных вооруженных конфликтов, расширение преступлений против мирного гражданского населения, особенно против женщин и детей (массовые изнасилования, превращение их в сексуальных рабов, использование в качестве «живого щита» и «смертников», торговля органами и т. п.), варварские разрушения городов и других населенных пунктов, уничтожение культурных ценностей, отсутствие запрещения использования новых технологий ведения войны, проблемы с применением действующих норм на практике. По словам экспертов, как бы хорошо ни были проработаны законы, ограничить насилие можно только одним способом — сделать их использование повсеместным и обязательным.

Традиционно мероприятие организовано СПбГУ совместно с Международным комитетом Красного Креста (МККК) и Российской ассоциацией международного права. Как отметил в своем вступительном слове председатель программного комитета конференции, доцент СПбГУ Виталий Иваненко, Мартенсовские чтения широко и прочно вошли в международное правовое пространство, стали авторитетным и представительным международным форумом. В этом году участие в конференции приняли 120 ученых и практиков, занимающихся проблемами защиты прав человека во время войны, в том числе ученые и практики из России и 15 зарубежных стран (США, Германии, Франции, Швейцарии, Словении, Индии, Армении, Азербайджана, Грузии, Белоруссии и среднеазиатских стран). Среди них — и всемирно известные специалисты в этой области права.

В рамках конференции состоялась также молодежная секция: молодые ученые, студенты и аспиранты рассмотрели одну из самых сложных и вместе с тем важных тем — правовую защиту самой беззащитной группы гражданского населения — детей. Этой же теме была посвящена фотовыставка. Представленные снимки — часть фотоархивов Международного комитета Красного Креста. По словам организаторов и кураторов выставки, фото фокусируют внимание не только на трудностях и лишениях, которые приходилось и до сих пор приходится преодолевать матерям и детям разных стран и континентов во время войн и вооруженных конфликтов. Выставка призвана показать, что на войне даже у самых беззащитных может появиться надежда, если оказать им помощь и поддержку.

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