Юрий Маневич: «С 2012 года по программе техприсоединения было подключено порядка 2,5 миллионов новых потребителей»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 3 июня. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич принял участие в Парламентских слушаниях на тему «Формирование благоприятного предпринимательского климата в строительной отрасли». В своём докладе замглавы энергетического ведомства рассказал о работе Минэнерго России по реализации дорожных карт национальной предпринимательской инициативы и проекта «Трансформация делового климата». По его словам, в этом направлении уже есть ощутимые результаты. «В период с 2012 – 2018 годы в рамках программы по техприсоединению было подключено порядка 2,5 миллионов новых потребителей. В более чем полтора раза увеличились объемы присоединений в год», – добавил заместитель главы Минэнерго России.

Юрий Маневич сообщил, что в настоящее время Минэнерго России проводит подготовку новых мероприятий для упрощения процедуры техприсоединения как для потребителей, так и для сетевых и энергосбытовых организаций, а также сокращения сроков. «Например, предлагается принять постановление, которым будет упразднена процедура заключения договора технологического присоединения для отдельных категорий заявителей. Подобная практика уже существует в сфере отношений по энергоснабжению с энергоснабжающей организациями, где оплата счета услуг является акцептом договора, который также, как и договор технологического присоединения, является публичными и их существенные условия определены в нормативных правовых актах», – пояснил заместитель Министра.

Замминистра отметил, что в частности для строительной отрасли энергетика – это не только источник инженерно-технического обеспечения и поставки ресурса, но и потребитель, т.к. сами сети инженерно-технического обеспечения являются самостоятельными объектами строительства. «Для нас также крайне важны работы по снятию существующих ограничений для ускорения строительства линейных объектов. Прежде всего, это сокращение сроков подготовки и согласования исходно-разрешительной документации, в том числе сроков и случаев проведения экспертиз, а также процесса проведения закупок товаров, работ и услуг для осуществления технологического присоединения», – сказал Юрий Маневич.

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