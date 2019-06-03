Ю. Волков провел совещание по вопросам трудовой адаптации осужденных в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний

Source: Russia – Council of the Federation

Привлечение осужденных к труду — важная составляющая их социализации, считает сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области Юрий Волков ВолковЮрий Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области в ходе поездки в регион провел рабочее совещание по вопросам трудовой адаптации осужденных в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Калужской области Алексей Никитенко, начальник отдела управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных ФСИН России Сергей Сухих, министр конкурентной политики Калужской области Николай Владимиров, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Руслан Маилов, и. о. директора ГП Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» Вадим Давлетшин, начальник УФСИН России по Калужской области Сергей Павленко, начальник отдела трудовой адаптации осужденных УФСИН России по Калужской области Александр Просянкин, врио начальника Федерального казенного учреждения ИК-2 УФСИН России по Калужской области Владимир Шестернев, начальник центра трудовой адаптации осужденных ФКУ ИК-2 Алексей Литвинов.

Важно создание новых рабочих мест в системе ФСИН, в том числе через вовлечение потенциала учреждений в реализацию национального проекта «Экология»

Перед началом рабочей встречи в Товарковской колонии участники осмотрели выставку промышленных изделий и товаров, произведенных осужденными на территории Калужской области.

В ходе совещания Юрий Волков отметил важность создания новых рабочих мест в системе ФСИН, в том числе через вовлечение потенциала учреждений в реализацию национального проекта «Экология» в части обращения с твердыми коммунальными отходами.

Сергей Павленко проинформировал о возможностях промышленного сектора региональных учреждений ФСИН, наличии оборудования, производственных площадей, достаточного количества рабочей силы. Имеющийся потенциал необходимо использовать более эффективно, организовывать участки по переработке ТКО и производства мусорных контейнеров для региональных нужд, считает он.

Алексей Никитенко предложил рассмотреть возможность установки производственной линии по переработке коммунальных отходов на имеющихся свободных площадях учреждений ФСИН, поручив министерству строительства и ЖКХ провести мониторинг передовых технологий, существующих в этой сфере.

Руслан Маилов обратил внимание на производство заглубленных мусорных контейнеров, которые успешно применяются в областном центре и рекомендованы губернатором Калужской области для более широкого использования в муниципалитетах. Участники совещания договорились передать техническую документацию по изготовлению заглубленных контейнеров представителям ФСИН для проработки возможностей изготовления оборудования.

Юрий Волков предложил активнее взаимодействовать с Российским экологическим оператором, в том числе в вопросах финансирования приобретения нового специального автотранспорта, технологического оборудования для переработки коммунальных отходов.

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