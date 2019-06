„Zadanie, które nam przypadło, rozsławi na cały świat imię żołnierza polskiego” – 75. rocznica Bitwy pod Monte Cassino

W czwartym natarciu – decyzją generała Władysława Andersa – uczestniczył 2. Korpus Polski przerzucony do Włoch na przełomie 1943 i 1944 roku. 11 maja gen. Anders zwrócił się do żołnierzy 2. Korpusu z historycznym rozkazem:

Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish