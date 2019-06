French News: 150 ans de réglementation commerciale: une garantie pour notre système économique libéral

Source: Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie

03.06.2019 – Communiqué de presse – Droit commercial

introduction

Le ministère fédéral de l’Économie et de la Technologie célèbre aujourd’hui le 150e anniversaire du Code industriel par une cérémonie qui a marqué le 21 juin 1869. Le Code industriel de la Confédération de l’Allemagne du Nord est entré dans un âge d’or caractérisé par la reprise économique et la libéralisation sociale et politique. Pour la première fois, le principe de la liberté du commerce, qui était jusqu’à aujourd’hui décisif, a été inscrit dans le Code du travail. Le secrétaire d’État parlementaire au ministère fédéral de l’Economie, Oliver Wittke, a déclaré: “L’idée de la liberté du commerce, inscrite fermement dans le Code du travail depuis 150 ans, est toujours constitutive de notre système économique libéral. La liberté des affaires crée une liberté d’action pour les fondateurs. Le jubilé est donc une occasion pour nous de revenir sur l’histoire mouvementée du code industriel et en même temps de nous encourager à discuter du développement futur et de la durabilité du code industriel. “Le professeur Dr. Ing. A prononcé le discours liminaire sur le 150e anniversaire du code industriel. Dr. Udo Di Fabio, juge à la Cour constitutionnelle fédérale a. D. La table ronde qui s’ensuivra avec des représentants de la politique, du monde des affaires et de l’administration portera sur la question de savoir si le Code industriel répond aux problèmes et aux défis du XXIe siècle, en particulier aux développements techniques et sociaux et à la numérisation.

MIL OSI