French News: 75ème anniversaire de la libération de Piedimonte San Germano

31 mai 2019

75ème anniversaire de la libération de Piedimonte San Germano

Sur l’invitation de Gioacchino Ferdinandi, maire de la municipalité de Piedimonte San Germano, un représentant de l’ambassade de Pologne à Rome a participé le 25 mai au 75e anniversaire de la libération de la ville.

Après la capture de Monte Cassino le 18 mai 1944, des soldats polonais envoyés dans la région de Piedimonte San Germano avaient pour tâche de libérer la ville de l’occupation allemande, ce qui avait été réalisé le 25 mai 1944. La bataille de Piedimonte San Germano avait permis de rompre la ligne de front entre Gustav et Hitler et Chemin allié à Rome. On se souvient de la bataille comme l’une des plus difficiles. Le colonel Marian Tomaszewski l’appelle “petite Stalingrad”. Sous Piedimonte, 209 soldats polonais ont perdu la vie. Les noms des quarante personnes ont été commémorés au monument “Enfants de Lviv” sur la colline du Souvenir à Piedimonte San Germano. Le 18 mai 2019, le président de la République de Pologne, Andrzej Duda.ej Duda, a déposé des fleurs sur le monument. Lors de la cérémonie du 25 mai 2019, la conseillère Magdalena Trudzik, qui représentait l’institution à cette occasion, a représenté au nom de l’ambassade de Pologne à Rome.

