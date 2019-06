French News: À Khakassia, le bureau du procureur a transmis au tribunal une affaire pénale concernant la circulation illégale d’or d’une valeur de plus de 8 millions de roubles

Source: Russie – Bureau du procureur général

Le bureau du procureur de la République de Khakassie a approuvé l’acte d’accusation dans une affaire pénale contre un résident de 47 ans de la région de Tomsk. Il est accusé d’avoir commis un crime en vertu de la partie 1 de l’art. 191 du Code pénal de la Fédération de Russie (circulation illégale de métaux précieux). Selon la version de l’organisme d’enquête, en avril 2018 sur la route R-408 Achinsk-Uzhur-Shira-Troitskoe dans le district d’Ordzhonikidze de la République de Khakassie, dans le cadre de fouilles menées sous le contrôle de l’accusé il transportait illégalement des métaux précieux – de l’or sous forme de lingots et de placers. Des métaux précieux pesant au total plus de 3,5 kg représentant plus de 8 millions de roubles ont été retirés du trafic illicite. Une affaire pénale avec mise en accusation approuvée a été transmise au tribunal du district d’Ordjonikidze de la République de Khakassie pour examen au fond.Avec cette information et d’autres, vous pouvez trouver des informations et des communications. le service du Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie “AIR” à l’adresse efir.genproc.gov.ru

MIL OSI