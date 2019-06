French News: Aeroflot a lancé des vols à destination de Palma de Majorque

Source: France Aeroflot

3 juin 2019, Moscou. – À compter du 1er juin 2019, Aeroflot a ouvert ses propres vols entre Moscou et Palma de Majorque. Les vols sont opérés sur des paquebots de la famille Airbus A320 quatre fois par semaine selon l’horaire suivant:

Direction

Vol

Heure de départ *

Heure d’arrivée *

Jours de vol

Moscou – Palma de Majorque

SU2518

12h15

16h00

Mardi, vendredi, dimanche

12h05

15h55

Sam

Palma de Majorque – Moscou

SU2519

17h00

22h50

Mardi, vendredi, dimanche

16h45

22h35

Sam

* heure locale indiquée Palma de Mallorca – la capitale des îles Baléares, située dans la magnifique baie de la mer Méditerranée. En raison de la douceur de son climat, la ville appartient à des stations balnéaires toute l’année et est considérée comme le meilleur endroit où vivre au monde. Voici la résidence d’été de la famille royale espagnole. De nombreuses plages de sable aux eaux cristallines combinées à une architecture médiévale attirent non seulement les touristes, mais aussi les célébrités du monde entier. En plus de Palma de Majorque dans l’horaire actuel, Aeroflot dessert six points supplémentaires en Espagne: Alicante, Barcelone, Valence, Madrid, Malaga et Ténérife, ce qui élargit constamment le réseau de liaisons et augmente la fréquence des vols sur des destinations populaires. Au cours de l’horaire d’été 2019, la plus grande compagnie aérienne russe exploite ses propres vols sur 159 liaisons. La géographie des vols couvre 54 pays.Vous pouvez obtenir des informations complémentaires en appelant le centre de réservation et de réservation d’Aeroflot 24 heures sur 24: + 7- (495) -223-5555 (Moscou), 8- (800) -444-5555 (sans frais en Russie), * 555 (pour les téléphones mobiles) ou dans les propres bureaux de vente de la compagnie aérienne.

AEROFLOT figure parmi les 20 plus grandes compagnies aériennes au monde et Aeroflot possède la flotte la plus jeune au monde parmi les compagnies aériennes avec plus de 100 appareils. En 2018, Aeroflot a transféré 35,8 millions de personnes et compte 55,7 millions de compagnies aériennes du groupe Aeroflot. La meilleure compagnie aérienne d’Europe de l’Est “et a également reçu la note” cinq étoiles “de l’American Aviation Association APEX. Aeroflot est la marque d’aviation la plus reconnaissable au monde selon l’agence Brand Finance. Selon la société américaine de conseil Bain & Company, la compagnie aérienne se classe au quatrième rang des numérisations numériques parmi toutes les compagnies aériennes du monde.

MIL OSI