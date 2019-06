French News: Alexander Radwan: “Le monde change”

Source: CDU-CSU

Mesdames et Messieurs! Nous débattons aujourd’hui de la future défense sur notre continent. La grande majorité du centre s’accorde à dire que nous devons au moins chercher une approche européenne. La gauche est d’avis que nous ne sommes que pour l’Europe s’il s’agit d’une Europe d’extrême gauche; sinon nous sommes contre. – L’AfD pense que les problèmes mondiaux devraient être résolus au niveau national; Parce que la Chine, la Russie et les États-Unis peuvent être mieux traités seuls que par la coopération.

Cela a déjà été décrit: le monde est en transition. Nous examinons la distance, le Moyen-Orient et, ce qui est plus proche, l’Ukraine; mais nous devons aussi regarder en Europe. Nous discutons actuellement du traité INF. Il est suspendu et la question se pose de savoir comment cela va continuer. C’est un développement aux dépens de l’Europe. La question qui se pose maintenant est de savoir si nous voulons uniquement influencer les Américains et la Russie, ou si nous sommes en mesure de proposer des solutions nous-mêmes, si le monde change tellement.

Madame Brugger, dans vos mots d’introduction, pour lesquels j’ai beaucoup de sympathie, décrivant le modèle de paix de l’Europe, l’unification pacifique de l’Europe – c’est un grand exploit – ce qui suit est complètement occulté – c’est certainement de l’histoire attribué aux Verts – avant la réunification de l’Allemagne et l’unification de l’Europe, l’Allemagne était un lieu de mise à niveau. Il y avait deux blocs en face. En fin de compte, il a réussi à sortir de cette constellation, à savoir la réunification pacifique de l’Allemagne et l’unification pacifique de l’Europe. Ne cachez pas ce sujet pour une politique étrangère et de sécurité commune. Il ne suffit pas d’avoir un consensus ici. Il faut au contraire que les moyens soient différents: c’est la diplomatie, l’aide au développement, mais Mesdames et Messieurs, c’est aussi une politique d’armement commune en Europe.

Ici, le porte-avions européen est abordé régulièrement. Mesdames et messieurs, vous devez voir les réalités. J’attends toujours votre demande, M. Trittin, dans laquelle vous demandez: Nous devons désarmer les porte-avions français pour une politique de sécurité et de défense commune en Europe et utiliser l’argent des contribuables allemands. Alors vous êtes prêt à aller dans cette direction. – C’est la mauvaise façon, M. Trittin.

(Applaudissements des membres de la CDU / CSU)

Nous devons simplement travailler dur pour le faire petit à petit. Nous devons résoudre les problèmes et aussi les contraires. Nous avons une armée parlementaire que nous ne voulons pas abandonner et les Français ont un autre principe pour leur armée. En fin de compte, il s’agit du chemin commun. Il est important de créer ici les conditions et pas seulement de postuler que vous souhaitez une politique étrangère et de sécurité commune. Mais si vous regardez les actions concrètes de ceux qui ont soumis ces demandes, vous en venez rapidement à la conclusion que vous ne les voulez pas. Cela s’applique au comportement en matière d’armement, à la coopération en matière d’armement, et aux mesures correspondantes au niveau européen.

Permettez-moi de conclure en disant quelque chose au FDP: faire appel au gouvernement fédéral est une bonne chose. Je vous retourne l’appel. Vous faites bientôt partie d’une coalition avec Macron. Si vous souhaitez avoir une politique étrangère commune (nous discutons toujours de votre motion sur la situation au Moyen-Orient ce soir), veuillez vous assurer que M. Macron, du côté français, suit ce cheminement commun. Il n’était pas prêt pour cela en Libye. Cela n’a que récemment changé. Ce sera donc un travail difficile, M. Graf Lambsdorff. J’espère que la coalition avec Macron dans ce domaine sera fructueuse et que vous ne le poursuivrez pas en ce qui concerne l’assouplissement de l’euro et les critères de stabilité.

Merci

(Applaudissements de la CDU / CSU)

