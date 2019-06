French News: Anatoly Yanovsky a récompensé les lauréats du VIIème championnat international d’ingénierie “CASE-IN”

Source: Ministère russe de l’énergie

Moscou, le 31 mai. – Le vice-ministre de l’Énergie de la Fédération de Russie, Anatoly Yanovsky, a pris part à la cérémonie de remise des prix du VIIe championnat international d’ingénierie «CASE-IN». Anatoly Yanovsky a noté que le thème de ce championnat était cette année la transformation numérique – la direction actuelle pour tous les secteurs du pays, en particulier pour le carburant. En outre, selon le sous-ministre, le championnat établit chaque année des records en ce qui concerne le nombre de participants, d’universités et de pays, et le niveau du championnat augmente lui-même. “Cela signifie que l’intérêt de la jeune génération pour le secteur de l’énergie augmente et que le ministère russe de l’Énergie s’y intéresse”, at-il ajouté. Cette année, 540 jeunes spécialistes et futurs ingénieurs de 60 régions de Russie et de Biélorussie ont participé à la phase finale de CASE-IN. et au Kazakhstan, ils ont présenté à la communauté des experts leurs idées sur la numérisation des complexes de combustibles, d’énergie et de ressources minérales. Des études de cas, réunies autour du thème de cette saison «Transformation numérique», ont été évaluées par les représentants de 25 grandes entreprises des complexes du combustible et de l’énergie et des matières premières minérales, dans sept domaines: exploration géologique, mines, métallurgie, pétrochimie, pétrole et gaz, atome numérique et énergie électrique. . En parallèle, leurs propres compétitions ont été organisées pour les jeunes professionnels des sociétés du complexe carburant et énergie et IIC.

MIL OSI