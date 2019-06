French News: Arrivée dans le Brandebourg – Résultats de l’enquête sur les nouveaux arrivants et les rapatriés

Source: portail démographique de l’Institut fédéral de recherche démographique «Arriver dans le Brandebourg» – le réseau d’initiatives de retour dans le Brandebourg a exploré ces questions dans le cadre d’une enquête scientifique. En 2018, dans trois villes sélectionnées – Wittstock, Guben et Finsterwalde – tous les citoyens qui ont déménagé ou déménagé dans la région entre 2012 et 2017 ont été interrogés en 2018 sur leurs expériences au départ sur le terrain. que des raisons familiales et personnelles influencent la décision de retour. Malgré des coupes dans différents domaines de la vie, la majorité des personnes retournées sont satisfaites de leur décision. Les offres de recherche d’emploi et de logement peuvent soutenir de manière positive la décision d’immigration des candidats au retour.

MIL OSI