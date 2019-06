French News: Bandages rouges et voyageurs extrêmes

Source: NABU – Naturschutzbund AllemagneAmiral (Vanessa atalanta)

L’amiral se reconnaît à ses bandages rouges sur les ailes avant et arrière. Il est un “oiseau migrateur” parmi les papillons, car chaque année au printemps, il survole les Alpes en Allemagne. On le trouve souvent dans les jardins, les prairies et les lisières des forêts.

Amiral – Photo: Monika Povel

L’amiral est l’un des papillons et des gens nobles. En Allemagne, il existe près de 200 espèces de papillons et 6000 espèces dans le monde. Les papillons gardent généralement les ailes fermées lorsqu’ils sont assis et repliés vers le haut. Le sommet des ailes est très différent de la base des ailes. Comme toutes les espèces de cette grande famille, les papillons ne sont assis que sur quatre pattes. Les deux pattes antérieures sont tellement raccourcies, proches du corps et servent à toucher des documents, à sentir et à goûter. En outre, ils sont utilisés pour les soins personnels et sont donc appelés “Putzpfoten”. Caractéristiques de l’amiralL’amiral a des ailes antérieures brun foncé qui s’étendent au milieu d’un large bandage rouge déchiqueté. Les extrémités des ailes antérieures sont de couleur noire et portent une grande barre blanche et plusieurs petites taches blanches. Les ailes postérieures sont brun foncé et portent sur les ailes un bandage rouge. L’envergure est jusqu’à 6,5 pouces. Le dessous des ailes postérieures est marbré dans diverses nuances de marron avec des zones rougeâtres, noires et violettes. Un point blanc ou jaunâtre au milieu du bord avant est également un élément frappant. hiberner de nouveau au sud en automne. Il nous a fallu environ deux semaines pour que la route mette de 2000 à 3000 kilomètres entre l’Afrique du Nord et l’Europe du Sud, mais nous n’avons exceptionnellement passé l’hiver que chez nous. En attendant, c’est devenu la règle. Il a formé une population indépendante d’Europe centrale, il n’y a pratiquement aucun vol en provenance de la Méditerranée. Mais les amiraux d’Europe centrale sont aussi des papillons migrateurs, dont certains migrent en Scandinavie pendant l’été. En automne, ils volent vers le sud, mais plus au-dessus des Alpes, mais par exemple dans le Haut-Rhin, où ils hibernent.Il est au menuLes animaux adultes aiment sucer des lilas, des mûres, des pierres ou de l’eau. Surtout en automne, les papillons aiment aussi sucer les fruits tombés et les fleurs de lierre. Les chenilles, cependant, se nourrissent exclusivement d’orties. C’est pourquoi ce papillon appartient au “Nesselfalter”. Cependant, cela ne s’applique qu’à l’occurrence en Europe centrale. Dans les zones de distribution plus méridionales, ajoutez des herbes de verre au menu.

Bon à savoir: les hommes de l’amiral passent l’après-midi ou les soirées sur les collines, les arbustes, les toits ou d’autres lieux surélevés pour attendre le passage d’une femelle. Ce phénomène de datation s’appelle le sommet d’une colline. Le nom de l’amiral a été attribué au papillon de nuit par sa couleur d’aile spéciale, qui rappelle un uniforme. Comment puis-je aider? Fournissez des plantes alimentaires aux chenilles: les orties et les chardons sont excellents.

