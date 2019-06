French News: BMM: Exposition sur Friedrich Theodor Frerichs

Source: Charite – Universitatsmedizin BerlinIntervention de Nestor en médecine interneFriedrich Theodor Frerichs (1819-1885). Lithographie de P. Rohrbach d’après une photographie de G. Schauer, 1859. Droit d’auteur: Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin e. V. Le Musée d’histoire médicale de la Charité à Berlin présente à présent l’exposition “Friedrich Theodor Frerichs. Un interniste berlinois “. Frerichs était directeur de la première clinique médicale de la Charité et est considéré comme le fondateur de la médecine interne. L’exposition à l’occasion de son 200e anniversaire sera présentée du 7 juin au 20 octobre. L’interniste Friedrich Theodor Frerichs (1819-1885) est considéré comme un pionnier de la néphrologie et le père de la médecine du foie moderne. À partir de 1859, il dirige la première clinique médicale de la Charité. Des étudiants et des médecins allemands et étrangers ont suivi ses conférences. À l’occasion du 200e anniversaire de Frerich, le Musée de l’histoire de la médecine de Berlin (BMM) de la Charité, en coopération avec la Société allemande de médecine interne (DGIM), présentera une exposition sur la vie et le travail du médecin, du scientifique et du professeur. L’exposition retrace la biographie d’un scientifique et d’un professeur d’université largement oublié – de son ascension rapide à ses ruptures biographiques. Parallèlement, elle explore les facteurs qui peuvent aujourd’hui façonner une culture de la mémoire médicale.Les représentants des médias sont invités à la conférence de presse avec un aperçu de l’exposition: jeudi 6 juin à 13 heures dans la salle de spectacle en ruine du BMM, Charitéplatz 1 en 10117 Berlin, Terrain Adresse: Virchowweg 16. Merci de vous inscrire à presse (at) charite.de. Vos contacts sont: Prof. Dr. Jürgen Floege, président de la DGIMProf. Dr. Ulrich R. Fölsch, secrétaire général de la DGIM, KielPrésentateur privé Ralf Forsbach, Institut d’éthique, d’histoire et de théorie de la médecine, Université de MünsterRoland Helms M.A., commissaire de l’expositionProf. Dr. Thomas Schnalke, directeur du BMML’ouverture officielle de l’exposition aura lieu le jeudi 6 juin à 16 heures dans l’auditorium en ruine du BMM. Tous les intéressés sont les bienvenus. L’exposition “Friedrich Theodor Frerichs. Un interniste berlinois “sera visible du 7 juin au 20 octobre au BMM, Charitéplatz 1 à 10117 Berlin, adresse du lieu: Virchowweg 17.Téléchargements

LiensMusée d’histoire de la Charité (BMM) de la Société allemande de médecine interne (DGIM) ContactRoland HelmsCurateur Musée d’Histoire Médicale de la Charité de Berlin (BMM) Charité – Universitätsmedizin Berlint: +49 30 450 536 199Retour à la liste

MIL OSI