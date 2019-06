French News: BMW Group augmente la sécurité du trafic en partageant des données de trafic anonymisées.

Source: BMW Group Eindhoven / Munich. Dans le cadre du congrès ITS à Eindhoven, le groupe BMW, en collaboration avec des partenaires du monde politique, de l’industrie automobile et des prestataires de services, a lancé le premier projet pilote d’une plate-forme de serveur neutre pour l’échange de données de trafic présentant un intérêt pour la sécurité. L’objectif est d’accroître la sécurité routière. À cette fin, les données collectées via les capteurs du véhicule sont combinées avec des données supplémentaires pertinentes afin d’envoyer des avertissements précis aux usagers du trafic. En outre, le groupe BMW sera le premier constructeur automobile à mettre ses données de trafic relatives à la sécurité à la disposition de tous sous licence Creative Commons n ° 1 à compter du 1er juillet. “Le projet Neutral Server est le premier du genre et nous sommes fiers d’être un pionnier avec nos partenaires. , Il n’y a pas de concurrents pour la sécurité routière, seulement des partenaires. Le partage des données de trafic et du réseau de véhicules via C-V2X2 peut améliorer directement et globalement la sécurité de tous les usagers de la route “, explique Christoph Grote, vice-président directeur du groupe électronique du groupe BMW.

Projet pilote européen innovant visant à améliorer la sécurité routière. En collaboration avec le groupe de travail sur les données de l’UE, déployé par la Commission européenne, le groupe BMW, Daimler, Ford, Volvo, HERE Technologies, TomTom et les gouvernements des États ont lancé le premier pilote d’un serveur neutre permettant d’échanger et de combiner des données. Cette initiative innovante d’amélioration de la sécurité routière collecte des données en temps réel et d’autres informations relatives à la sécurité générées par les capteurs du véhicule et peut être transmise via une interface normalisée. Le principe de base est la réciprocité: ceux qui partagent des données relatives à la sécurité reçoivent en retour les services nécessaires à l’amélioration de la sécurité du trafic.

Le groupe BMW fournira des données de trafic à tous ceux qui n’ont pas de licence.À compter du 1er juillet, le groupe BMW sera le premier constructeur automobile à mettre à disposition des données sur le trafic relatives à la sécurité dans le modèle de licence Creative Commons. La société souhaite promouvoir un écosystème ouvert pour améliorer la sécurité routière en Europe. Les données fournies incluent des informations en temps réel collectées par le parc de véhicules du groupe BMW, telles que le risque d’eau ou de verglas sur la route, de mauvaise visibilité ou de véhicules en panne. Aujourd’hui déjà, les clients du groupe BMW bénéficient de leur propre service d’avertissement de danger local et reçoivent les avertissements de danger pertinents qui sont diffusés en temps réel via l’interface radio mobile intégrée au véhicule. Désormais, tous les conducteurs BMW et MINI fournissant des données anonymisées contribueront à renforcer la sécurité routière. Les données relatives à la sécurité seront disponibles sur la plateforme HERE Open Location Platform à partir du 1er juillet. De cette manière, les tiers intéressés, des institutions aux entreprises en démarrage, peuvent utiliser les données sans aucun droit de licence. Pour le groupe BMW, la sécurité routière fait partie de la responsabilité sociale.

1CC BY-NC 4.02C-V2X: véhicule cellulaire à tout

Le groupe de travail sur les données comprend les organisations suivantes: États membres de l’UE: Pays-Bas, ministère de l’Infrastructure et de la Gestion de l’eau; Espagne, ministère de l’Intérieur La Subdirección General de Gestion de la Movilidad DGT; Finlande, Agence des transports et des communications TRAFICOM; Allemagne, Ministère fédéral des transports et de l’infrastructure numérique et Luxembourg, Ministère de l’économie, Fournisseurs de services: HERE Europe B.V. et TomTom Traffic B.V.Véhicules Constructeurs: BMW AG; Ford Smart Mobility Ltd; Mercedes Benz; Voitures Volvo

