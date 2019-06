French News: Célébrations du 75e anniversaire de la bataille de Monte Cassino, présidents actuels de la République de Pologne et de l’Italie

Source: Ministère des affaires étrangères de la Pologne en polonais

Les principales célébrations commémorant le 75e anniversaire de la bataille de Monte Cassino ont eu lieu le 18 mai au cimetière de guerre polonais à Monte Cassino.

Les cérémonies auxquelles assistaient les anciens combattants du 2e corps polonais et leurs familles, auxquelles assistaient la présidente de la République de Pologne, la première dame Agata Kornhauser-Duda, la présidente italienne Sergio Matarella et sa fille Laura, le ministre Jan Józef Kasprzyk, chef du Bureau des anciens combattants et des individus Chef du ministère de l’Intérieur et de l’Administration Joachim Brudzinski, chef du ministère de la Défense, Mariusz Błas, chef du ministère de la Défense, Elżbieta Rafalska, chef du Bureau de la sécurité nationale Paweł Soloch, chef de l’État-major général de l’armée polonaise, général

Comme chaque année, Anna Maria Anders, sénatrice de PiS, secrétaire d’État, plénipotentiaire du Premier ministre pour le dialogue international et, comme le souligne son discours, est avant tout la fille du général Władysław Anders.

La cérémonie a débuté par une sainte messe concélébrée sous la direction de l’évêque général de l’armée polonaise, Józef Guzdek.

Durant la deuxième partie de la cérémonie, le président de la République de Pologne, Andrzej Duda, a prononcé un discours dont le texte est cité ci-dessous.

Pour la première fois, le président de l’Italie, qui accompagnait sa fille Laura, s’est rendu au cimetière de guerre polonais. Dans son discours, le président italien a souligné que cet endroit était “un temple de la mémoire de nos nations – polonaise et italienne. Ce souvenir a été immortalisé par les mots gravés sur le stella élevé sur la colline 593: pour notre liberté et pour le vôtre, nous, soldats polonais, avons donné à Dieu l’esprit, le corps – la terre italienne et le cœur – la Pologne. Au sens profond de cette phrase, l’essence de l’amitié entre la Pologne et l’Italie est contenue “, a déclaré Mattarella. La bataille de Monte Cassino a contribué à la construction d’une Europe pacifique et démocratique. Monte Cassino et tous les autres lieux où la liberté a été combattue sont et seront une source de souvenir et d’inspiration pour bâtir la paix et la prospérité à l’avenir. – Ceux qui se sont battus et qui se sont abattus l’ont fait pour libérer l’Italie du pouvoir du nazisme et du fascisme, pour qu’une nouvelle Europe puisse émerger et qu’après la démolition des barrières pendant trop longtemps, nos nations pourraient se sentir proches place aujourd’hui et enfin en Europe, à l’abri de la violence, des conflits et de l’oppression des dictatures “, a souligné le président italien.

Anna Maria Anders, fille du général Władysław Anders, a déclaré dans un discours en trois langues – polonais, italien et anglais – que son père avait deux rêves: que la Pologne soit libre et que le soldat polonais soit célèbre dans le monde entier et dans le monde entier. il a appris sur les réalisations des Polonais pendant la guerre. “Il me semble que les deux rêves se sont réalisés aujourd’hui. Vive la Pologne, laisse vivre l’Italie, vive l’amitié entre la Pologne et l’Italie “, a conclu le discours.

Le ministre Jan Józef Kasprzyk, chef du bureau des anciens combattants et victimes de l’oppression, a souligné que sur de nombreuses tombes, on pouvait voir des photos des personnes tuées lors de la bataille de Monte Cassino. “C’est une action que nous avons lancée cette année. Nous voulons ramener et rappeler leurs visages. Nous trouvons des images de héros merveilleux dans les archives et à travers les familles. Nous voulons que la photo de chacun des soldats enterrés, tombés ici, soit placée sur sa tombe dans les mois à venir “, a-t-il déclaré.

Après la cérémonie, le président Andrzej Duda a rencontré le président italien Sergio Mattarella. La réunion a eu lieu au Musée du souvenir du 2e corps polonais à Monte Cassino.

Discours de M. Andrzej Duda, Président de la République de Pologne

Vénérables anciens combattants, nos grands héros de cette grande bataille, mais aussi toute la campagne italienne de la Seconde Guerre mondiale, Grand Monsieur le Président de la République italienne avec la Première Dame de la République italienne, Chers membres de la délégation polonaise présidée par la sénatrice Anna Maria Anders et ministres – Ministre de la Défense nationale , Ministre de l’Intérieur, ministre de la Famille, du Travail et des Affaires sociales, Mesdames et Messieurs, sénateurs, Mesdames et Messieurs, officiers, soldats, chers scouts, nos merveilleuses demoiselles d’honneur, nos druides, nos artilleurs, Distingués invités, ainsi que vos chers amis italiens !

C’est un endroit incroyable. Ce morceau de terre ici, en Italie, tellement polonais. Ce cimetière, à la vue duquel le cœur est serré, que tous les Polonais connaissent. Une vue de ce monastère, qui ne peut être confondu avec un autre, et je suis convaincu que personne ne se trompera en Pologne. Ces tombes des héros de cette bataille, qui ont traversé la terre italienne, mais voulaient aller de la terre italienne en Pologne – comme dans notre hymne national, ne l’ont toutefois pas atteinte. Ils sont restés ici, sur cette terre, dans ce cimetière, elle les a étreints dans les bras. Mais regardez, vous, sur eux: sur ces croix, sur ces matzevot, sur ces tombes, sur ceux qui sont morts – aujourd’hui, la Pologne est venue. Merci, demoiselles d’honneur et Druhowie! C’est un geste extraordinaire.

Je remercie les commandants et les instructeurs d’être venus ici avec nos éclaireurs et d’avoir donné un tel témoignage d’amour à ceux qui ont donné leur vie pour leur patrie, et au grand respect que ce pays, à travers les jeunes, à travers la jeune génération, les aime. , leur sacrifice, leur héroïsme. Je vous en remercie de tout mon cœur.

Le 24 mars 1944, le général Władysław Anders fut convoqué par le commandement de la 8e armée et lui annonça qu’il constituerait le quatrième assaut sur Monte Cassino après trois tentatives infructueuses. Et ce Monte Cassino doit être gagné. Et ce serait bien si les Polonais participaient à cette attaque. Mais on lui a également dit que s’il ne le voulait pas, ils pourraient se battre ailleurs, ils ne seraient pas obligés de partir.

Auparavant, ici, autour de cette montagne et sur celle-ci, 54 000. Soldats américains, britanniques, néo-zélandais, australiens et indiens. 54000! Et sur ces collines invaincues – rocheuses et escarpées -, les soldats polonais devaient se déplacer. Il savait parfaitement que les pertes seraient énormes. Mais je pense qu’il savait aussi une chose: que les soldats polonais gagneraient Monte Cassino. Et c’est pourquoi il a décidé, c’est pourquoi il a répondu: “Oui, les Polonais iront.” Et ils sont allés. Fou, têtu.

Ils ne sont pas venus en Pologne, bien qu’ils aient gagné ici dans cette bataille qui, comme le pensait le général, rendit une nouvelle fois les armes polonaises célèbres dans le monde entier. Cette bataille, cette victoire a ouvert la voie à Rome, a brisé le blocus allemand. Mais la Pologne n’est pas totalement libre à cette époque ni même à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Mais aujourd’hui c’est! Aujourd’hui, il est libre, indépendant, souverain et est également ici aujourd’hui. C’est grâce à cela que beaucoup d’entre nous ont pu venir ici, grâce à laquelle plus de 1500 scouts polonais peuvent être ici aujourd’hui – que la Pologne est libre, indépendante. Qu’il appartient à l’Union européenne, qu’il fait partie du monde occidental, libre et démocratique qui se développe; un monde sans guerre, dans lequel différents pays et états coopèrent et veulent construire ensemble prospérité et bonheur, soutenant également les autres – le monde que ces soldats qui ont quitté ce terrible charlatan soviétique ont sûrement la majorité d’entre eux étaient dirigés par le général Władysław Anders; en fait, miraculeusement sauvé.

Mais c’est aussi grâce à leur sang, à leur héroïsme et à leurs chants et à la grande légende qui a accompagné les récits de la bataille de Monte Cassino que toutes les générations suivantes ont voulu une Pologne libre, souveraine et indépendante. Et la génération de leurs enfants a regagné cette Pologne. C’est également grâce à eux que nous faisons aujourd’hui partie de l’Union européenne et de l’Alliance de l’Atlantique Nord. Et nous pouvons nous réjouir du 20e anniversaire de la présence à l’OTAN et du 15e anniversaire de la présence ici dans l’Union européenne, pliés autour de leurs tombes pour le 75e anniversaire de cette grande bataille.

Oh, combien nous en sommes reconnaissants! Je les remercie des mains de leurs camarades, qui sont avec nous aujourd’hui. Merci beaucoup pour le fait que vous êtes un grand témoignage de ce grand héroïsme et de cet amour incommensurable pour votre pays. Si bien que vous avez donné votre vie ici pour cet amour. Comment merci – vous qui avez traversé cette piste de bataille – d’être avec nous aujourd’hui.

Mais nous sommes également extrêmement reconnaissants, fiers et touchés, Monsieur le Président, que le Seigneur, le Président de la République italienne, soit venu ici dans ce cimetière – bien que sur le sol italien, comme je l’ai dit, il soit si polonais – et vous êtes avec nous aujourd’hui. C’est un événement sans précédent. Je remercie le Seigneur pour cela au nom de la République de Pologne, je remercie sa fille – Première Dame, merci au nom de notre pays et de tous les Polonais. C’est un grand geste dont nous nous souviendrons. Merci!

Je remercie tous ceux qui sont venus ici aujourd’hui pour leur rendre hommage – ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts dans cette grande bataille pour la liberté de l’Europe, que le fascisme, l’hitlerisme et le totalitarisme stalinien seraient victorieux; c’est tout ce qui est devenu la malédiction de l’Europe et a coûté la vie à tant de millions de personnes.

C’est également grâce à cette leçon que l’Union européenne a été créée. Ses États doivent coopérer étroitement et les nations doivent rester chez elles, se rendre visite et co-créer – comme je l’ai dit – la prospérité. Et ça arrive. Parce que cette guerre, cette bataille – victorieuse pour nous, Polonais, mais occupée par le sang – a été une grande leçon pour l’Europe et le monde. Plus de guerre, plus de tragédie humaine causée par la cruauté de quelqu’un, la soif de pouvoir, de pouvoir, de terre. Plus jamais!

Que le monde soit basé sur la coopération et le respect mutuels. Nous voulons construire ce monde aujourd’hui. Ensemble. Avant tout pour eux – pour les jeunes générations et pour le souvenir de ceux sur qui ils se tiennent aujourd’hui. Ceux qui ont donné leur vie pour la justice, pour leur patrie, pour la liberté de leurs proches – pour une Pologne libre, indépendante et souveraine.

Salut, leur mémoire! Salut et gloire aux héros!

Fig. Ambassade de la République de Pologne à Rome