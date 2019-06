French News: Championnat international d’ingénierie Silver – Équipe Gazprom Transgaz Ufa

Source: Gazprom en russe

Nouvelles des projets et des régions3 juin 2019, 16h00

La finale du VIIe Championnat international d’ingénierie, CASE-IN, s’est tenue à Moscou les 30 et 31 mai. Lors des compétitions finales, 540 jeunes spécialistes et futurs ingénieurs de 60 régions de Russie, de Biélorussie et du Kazakhstan ont présenté à la communauté des experts leurs idées sur la numérisation des complexes de combustibles, d’énergie et de ressources minérales de l’Extrême-Orient. Les travaux des participants ont été évalués par les représentants de 25 entreprises. Selon les résultats de la finale, l’équipe de Gazprom Transgaz Ufa s’est vue attribuer la 2e place. Elle était représentée par les ingénieurs de la gestion technique et de l’intégrité du système de transport de gaz ETC, Oscar Saubanov et Marcel Kouzheev, ingénieur du département automatisation et métrologie de Priyutovskiy LPMU, Rafael Malikov et ingénieur en organisation et normalisation OTKS Labor Dyurtyulinsky LPUMG Lyaysan Sultanova.

«Sur la base de l’expérience de notre société en matière de numérisation des unités de pompage de gaz et des stations de compression en finale du championnat, nous avons proposé un modèle numérique du système de transport de gaz Sakhalin-Khabarovsk-Vladivostok», a déclaré Oscar Saubanov. «Nos idées figuraient dans le TOP-6 des meilleures solutions du cas d’ingénierie de la Ligue des jeunes professionnels et étaient également notées dans la nomination spéciale« La meilleure décision financière et économique du cas d’ingénierie ».»

CASE-IN est le seul championnat de cas fédéral en Russie et est soutenu par un certain nombre de ministères et de départements compétents. Le projet fait partie de la plate-forme «La Russie est un pays d’opportunité» et est mis en œuvre afin de populariser les professions du travail et de l’ingénierie.

Contexte Gazprom Transgaz Ufa Ltd. est une filiale à 100% de PJSC Gazprom. Elle exploite environ 5 000 km de gazoducs et compte 16 succursales, dont 9 départements de production linéaire de gazoducs, 12 ateliers de compression, 82 unités de pompage et 146 stations de distribution de gaz. ISO 14001: 2015 management environnemental. Le personnel de la société compte environ 5 000 personnes. Le siège social est situé à Ufa.

