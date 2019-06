French News: Conférence sur les soins de santé pour les étrangers en Italie

Source: Ministère des affaires étrangères de la Pologne en polonais

Conférence sur les soins de santé pour les étrangers en Italie

Vous avez désactivé JavaScript

10 mai 2019

Conférence sur les soins de santé pour les étrangers en Italie

La section consulaire de l’ambassade de la République de Pologne à Rome et les autorités de la région du Latium ont organisé une conférence consacrée aux soins de santé pour les citoyens de l’UE en Italie. La réunion avait pour objectif de clarifier les doutes liés à l’application des réglementations européenne et italienne dans ce domaine, ainsi que de porter cette question à l’attention des consulats des autres États membres.

La conférence a eu lieu le 8 mai 2019 dans le bâtiment des autorités de la région du Latium, qui ont mis leurs salles à disposition pour les besoins de la réunion. Les orateurs étaient des représentants de la région du Latium traitant de questions de santé, ainsi que des experts des unités médicales spécialisées dans la santé des étrangers – l’Institut national de la santé, de la migration et de la pauvreté (INMP) et l’Institut de San Gallicano. La réunion a rassemblé des représentants de plusieurs consulats d’États membres de l’UE et des représentants de Caritas. Les orateurs ont discuté de questions formelles individuelles liées aux titres légaux des soins de santé dispensés aux étrangers, ainsi que de leurs expériences concernant le fonctionnement du système dans son ensemble. professeur Aldo Morrone, de l’Institut San Gallicano, a souligné que les soins de santé dispensés aux étrangers étaient rationnels du point de vue de la santé en général et de la prévention des maladies dans la société italienne; Par conséquent, compte tenu du niveau élevé de complexité des normes existantes dans ce domaine, il convient de les aborder de manière flexible, en gardant à l’esprit tout d’abord le bien-être du patient. Le représentant de l’INMP a examiné tous les éléments du système existant, qui suscitaient un intérêt particulièrement vif chez les représentants du corps diplomatique et traitant de problèmes pratiques liés à son fonctionnement quotidien.

© 2012 Ministère des affaires étrangères