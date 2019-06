French News: Dr. Norbert Röttgen: “C’est un itinéraire spécial national et vert”

Source: CDU-CSU

Madame la Présidente! Chers collègues! Entre autres choses, une demande des Verts fait partie du débat; Mme Brugger vient d’en parler. À mon avis, le but de nos débats est que nous discutions et discutions, y compris les différentes positions. C’est pourquoi je ne veux pas expliquer autant la position de la CDU / CSU maintenant, mais traiter de votre candidature.

La demande est également intéressante car elle comprend deux parties très différentes, à savoir une partie descriptive, une partie analytique et une partie revendication. La chose intéressante à propos de cette application est que la partie réclamation et la partie descriptive-analytique ont peu à faire l’une avec l’autre.

(Applaudissements des membres de la CDU / CSU)

Je pense que cela résulte d’une certaine forme de compromis trouvé dans votre groupe. Vous ne pouviez pas être d’accord, puis vous avez dit que certains décrivaient la situation – de manière très réaliste – et que l’autre pouvait formuler des revendications idéologiques vertes. C’est une forme de compromis que je ne veux pas utiliser comme exemple de construction de compromis en Europe. Cette tentative est également un peu bon marché. C’est pourquoi vous comprenez que je veux traiter de cette application.

Tout d’abord, à la partie descriptive-analytique. Pas toutes les phrases, mais je peux souligner la description. C’est pourquoi je veux en citer quelques instants. Ils disent que l’Europe doit faire plus pour sa propre sécurité, nous devons assumer plus de responsabilités, nous devons pouvoir agir, nous devons utiliser tout l’éventail des options politiques – préventive, civile, politique – mais la capacité militaire de l’Europe d’agir doit également être renforcée , les instruments doivent s’engrener. La force militaire ne résout pas un problème. Mais elle doit être un moyen d’ultimier ratio dans certaines situations conflictuelles. C’est vrai, c’est vrai. Je pense que vous obtenez le support complet de la CDU / CSU. Je pense que dans votre propre faction, la moitié est d’accord. C’est un succès pour l’histoire des Verts; Je tiens à le reconnaître. Donc, la partie descriptive-analytique est bonne. Les défis sont également décrits – je mentionne les mots-clés -: Chine, Russie, Afrique du Nord, Moyen-Orient, Iran, Arabie Saoudite et États-Unis.

J’arrive maintenant à la section des revendications. 38 demandes des Verts sont répertoriées. On peut seulement dire: Ceci est le concert à la demande verte pure; cela n’a rien à voir avec la réalité en Europe. Ce n’est pas une idée nouvelle, ce n’est pas non plus une impulsion, mais ce sont les anciennes demandes écologiques – ce qui serait acceptable jusqu’à présent. Mais cela pose un problème. Vous avez bien décrit: l’Europe doit émerger, doit pouvoir agir et, pour pouvoir agir, l’Europe doit parvenir à un accord. Nous devons pouvoir faire des compromis, nous devons nous approcher. Mais dans vos demandes, vous ne parlez pas d’un millimètre à qui que ce soit en Europe. C’est pourquoi votre catalogue de revendications vertes, qui ignore l’environnement européen dans son ensemble, exprime exactement le problème que vous avez décrit dans la première partie, mais pas une solution, ni au même endroit. Aucune des 38 revendications n’est capable de résoudre aucun des problèmes que vous avez décrits précédemment de manière impressionnante. C’est pourquoi cet article est malheureusement très décevant: c’est un texte abstrait, mais incompétent dans le concret.

(Applaudissements de la CDU / CSU et du député Grigorios Aggelidis [FDP] – Agnieszka Brugger [Alliance 90 / Les Verts]: discours très décevant, M. Röttgen!)

Permettez-moi de citer deux exemples où le besoin de compromis existe. Vous dites dans le document que la capacité de défense européenne nécessite également le développement d’une industrie européenne de la défense. Nous devons donc nous réunir. C’est ce que vous écrivez dans la partie analytique. Dans la section relative aux réclamations, vous dites absolument que les livraisons d’armes à l’Arabie saoudite sont indéterminées et s’arrêtent catégoriquement.

(Applaudissements des membres de l’Alliance 90 / Les Verts et la gauche)

Cela peut être représenté comme une position – vous trouverez cela juste -; le fait est que cela n’a rien à voir avec les politiques de la France et de la Grande-Bretagne, mais est le contraire de ce que l’on voit dans les deux pays.

(Agnieszka Brugger [Alliance 90 / Les Verts]: Cela n’a rien à voir avec une position européenne commune!)

Le président Macron a déclaré: Le meurtre du journaliste saoudien Khashoggi est une chose. L’approvisionnement en armes en Arabie saoudite est une question complètement différente qui n’a rien à voir avec cela.

(Rires des membres du GAUCHE)

Je ne partage pas l’opinion du président Macron. Mais nous devons faire face aux réalités.

(Applaudissements de la CDU / CSU et de membres du FDP – Réplique de la députée Agnieszka Brugger [Alliance 90 / Les Verts])

Si nous voulons l’unité, cela exige également un compromis en Allemagne. Les verts doivent intérioriser ça!

Ils proposent que l’Allemagne fasse campagne pour une Europe sans nucléaire.

(Applaudissements du député Andrej Hunko [LA GAUCHE])

En d’autres termes, ils veulent dire à la France et à la Grande-Bretagne qu’ils doivent abandonner leurs armes atomiques et les supprimer. Dans le même temps, il existe en Europe un pays européen et asiatique. Donc, il y a toujours des armes nucléaires en Russie, mais pas dans le reste de l’Europe?

(Agnieszka Brugger [Alliance 90 / Les Verts]: Absurde!)

– C’est ta position. Vous les avez écrites.

Mesdames et Messieurs, si ce document était lu n’importe où en Europe – je pense que la perspective est relativement modeste – ou si nous imaginions un instant que ce serait la politique du gouvernement allemand, cela déclencherait plus qu’une secousse européenne , On dirait que l’Allemagne ne se soucie plus de ses voisins européens. – C’est une voie nationale spéciale, verte, qui ne convient pas à l’Europe, Mesdames et Messieurs. C’est ce que vous avez dit dans cet article – à mon grand regret.

(Applaudissements de la CDU / CSU et du FDP et des membres de l’AfD)

