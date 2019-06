French News: Engagé pour la préservation de la création

Source: CDU-CSU

03/06/2019

La protection de l’environnement est une tâche mondiale – La Journée mondiale de l’environnement appelle à des efforts constants

Le 5 juin est la Journée mondiale de l’environnement. Marie-Luise Dött, porte-parole du groupe parlementaire CDU / CSU en charge de l’environnement, explique:

“La protection de l’environnement est une tâche mondiale. Peu importe qu’il s’agisse du changement climatique, de la perte d’espèces ou des déchets marins, nous ne résoudrons ces problèmes que dans le cadre d’une communauté d’action internationale – solidaire, avec un fardeau équitable et une division du travail. L’Allemagne continuera à jouer un rôle de premier plan à cet égard.

Mais assumer la responsabilité mondiale signifie avant tout agir au niveau national et européen. Nous avons réalisé de nombreux progrès en matière de protection de l’environnement en Allemagne – en termes de protection de l’eau, de contrôle de la pollution atmosphérique, de protection de la nature et de protection du climat. Nous pouvons également en être fiers lors de la Journée mondiale de l’environnement.

Cependant, il n’y a aucune raison d’assouplir une raison. Les tâches auxquelles nous sommes actuellement confrontés sont très concrètes et doivent être achevées rapidement. Nous devons présenter des mesures supplémentaires pour la protection du climat et, surtout, accélérer la discussion sur la tarification du CO2. Nous devons réduire davantage les déchets, en particulier les emballages, et mieux utiliser les produits recyclés. Et nous avons un besoin urgent de lancer le programme insectifuge.

Nous nous sommes engagés à préserver la création, lors de la Journée mondiale de l’environnement et de tous les autres jours. “

MIL OSI