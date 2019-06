French News: Hôtel de bien-être pour les voyageurs d’affaires

Source: Fraunhofer-Gesellschaft53 pour Cent de toutes les Affaires de ressentir Missions en tant que Stress de sorte que le Résultat d’une Étude de la DRV Allemand Reiseverband. Longtemps, les temps de trajet, mal planifiées Déplacements, la Séparation de la Famille et les Amis sont autant de Facteurs qui influent sur cette Évaluation négative de l’influencer. La formation professionnelle Séjour à l’hôtel est souvent pénibles. C’est ici que les travaux de Recherche de Vanessa Borkmann, Chercheur à l’institut Fraunhofer OIT. En Collaboration avec les Hôteliers et les Partenaires issus de l’Industrie de l’Architecte dans le Projet FutureHotel de la Question, tels que les Hôtels, par leur répartition spatiale, Services personnalisés, rapide Check-in et Check – out, les Processus, les Facteurs sociaux et Place à une ambiance de bien-être contribuer à la guérison physique, promouvoir. Les résultats de la Recherche sont d’une Thèse de doctorat intitulée »Un Modèle de Détermination de stress sur l’Exemple de la clientèle d’affaires pendant votre Séjour à l’hôtel« publié en Librairie, sous l’ISBN 978-3-8396-1418-1 est disponible.»En particulier, en période de renforcement de Voyages et de haute pression au travail, c’est pour les besoins commerciaux de manière décisive, au cours de votre Séjour à l’Hôtel une Atmosphère propice à la détente, loin«, ainsi Borkmann. Cela n’est souvent pas le Cas, comme les Enquêtes auprès des Clients, dans le Cadre du Projet de recherche ont montré. Particulière de facteurs de Stress ont été appelés le non-respect des facteurs d’hygiène, comme les mauvaises Odeurs dans la Chambre, manque de Propreté et acoustique des nuisances par le Bruit de la rue ou les Bruits gênants de la voisine de Chambre d’hôtel. Également sur la Beschwerdeliste n’ont pas réussi d’une interface intuitive, de Composants techniques tels que les Lampes ou d’une Douche, d’Interfaces et d’une longue Check-out-les temps d’Attente.Chambre d’hôtel avec WohlfühlfaktorWelche Levier de soucis donc pour plus de Détente et de Confort? Comment les Sentiments positifs chez le Visiteur, de réveiller et de le déplacer, de se reproduire? Comment la Lumière, de la Température et de la Musique de fond sont utilisés pour la perception du Stress du Client à la régulation? Pertinente pour de bon Repos, le Sommeil, si l’un des Résultats du Projet de recherche. Techniquement hochgerüstetete Lits d’hôtel, par exemple, avec des Matelas de différentes Duretés, fonction de massage et les régulateurs de température équipé, et aux Besoins de chaque Client individuellement. Un autre Facteur important pour le Repos de la Chambre d’hôtel propre et confortable, doit être. Attendre une bonne connexion Internet et suffisamment de Prises de courant. Sur Industrielle, la Salle, à l’avenir, à son Invité à personnaliser avec des appareils Mobiles comme votre Smartphone ou Portable de communiquer. De plus, la Chambre de signes Vitaux du Client, comme l’hypertension Artérielle ou le réglage de la température Corporelle. L’Ambiance pourrait avec Capteurs de lire et de Sortie, tels que l’Éclairage sur les voyageurs d’affaires adapté: »en Fonction de la Demande serait la Possibilité, un stimulant, stimulant ou un konzentrationsförderndes, kaltblaues Lumière à jouer«, explique l’Architecte certaines Options de Numérisation.La salle de Bain peut augmenter le Bien-être suffisamment de Rangement et lumineux, l’éclairage miroir à condition. A l’avenir, de plus en plus numérisé, de sorte que le FutureHotel Étude à la salle de Bain de l’Avenir. Par la Réalité Augmentée, le Voyageur dans une Waldlichtungs-Atmosphère de bien-être permettent de. »Umweltpsychologische Études ont démontré que le fait de Regarder de la Nature, une erholungsfördernde Effet, déjà au bout de 15 Minutes, pour entrer«, explique Borkmann.Sur mesure KonzepteEine Rôle important à jouer, en outre, de l’Environnement social. Spatiale des Possibilités pour d’autres Clients à entrer en Contact, selon les personnes Interrogées, beaucoup de Repos, de présenter les résultats de la Recherche. »Dans l’Avenir, Hôtel pour les besoins commerciaux sur mesure Wohlfühlkonzepte doivent mettre en place pour réussir dans le Marché«, résume-t-Borkmann. Quiconque, en tant que Pionnier de s’établir et de se démarquer de la foule, il est des services spécialisés, des Services et des Produits. Pour des Hôtels d’Affaires prévoit la Chercheuse grand Potentiel dans, personnes en voyage d’Affaires Concepts encore spécialiser davantage: »Il y a une Différence, si quelqu’un a deux Semaines, ou deux Jours de Mission, s’il est seul ou en Groupe, voyage et quelles sont les Exigences spécifiques concernant les Locaux et les services de l’Hôtel. Ces Aspects, on peut, lors de sa Stratégie d’entreprise à prendre en compte.«Dans aux innovations a informé le Chercheur de l’institut Fraunhofer de l’OIT, les Hôteliers et sur Demande, sur les Concepts prometteurs et la Promotion de troubles de la Reprise et à la Réduction des facteurs de Stress sur les voyages d’Affaires. »L’espace change la vie des Gens, de leurs Pensées et de votre Humeur. Cette prise de conscience, nous aimerions, dans les Hotels, et en collaboration avec les Hôteliers de mettre en œuvre«, déclare la Chercheuse, qui a déjà de nouveaux Projets, a lancé: »Dans le cadre de la Numérisation, se pose la Question de savoir comment l’Hôtel, à l’avenir, en tant qu’Employeur de présenter. Quel est l’Impact de la Numérisation sur les Métiers et des Contextes de travail. Dans l’Étape suivante, nous concevons innovantes dans le modèle de travail pour l’Hôtellerie.«

